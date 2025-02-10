Японская компания привлекает работников алкогольными напитками

Как известно, пить алкогольные напитки на рабочем месте запрещено, но только не в офисе Trust Ring Co., Ltd. Начальник сам приносит спиртное и бесплатно угощает им всех желающих сотрудников. Если кто-то выпьет лишнего, он сможет воспользоваться отгулом за похмелье «Вы можете поспать еще два или три часа и вернуться на работу с ясной головой. Я чувствую, что буду работать эффективнее», — поделился один из работников.