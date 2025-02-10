Японская компания привлекает работников алкогольными напитками

В то время как крупные корпорации пытаются привлечь новых сотрудников высокой зарплатой, японская технологическая компания Trust Ring Co., Ltd. в Осако действует другими методами. Так, работники могут рассчитывать на бесплатные алкогольные напитки и средства от похмелья. Об этом пишет Oddity Central.
Как известно, пить алкогольные напитки на рабочем месте запрещено, но только не в офисе Trust Ring Co., Ltd. Начальник сам приносит спиртное и бесплатно угощает им всех желающих сотрудников. Если кто-то выпьет лишнего, он сможет воспользоваться отгулом за похмелье «Вы можете поспать еще два или три часа и вернуться на работу с ясной головой. Я чувствую, что буду работать эффективнее», — поделился один из работников.
Генеральный директор Trust Ring Co., Ltd. объяснил, что придумал эти необычные льготы в связи с тем, что не мог позволить себе платить своим сотрудникам больше. Пытаться конкурировать с крупными корпорациями в плане зарплат было бесполезно, поэтому ему пришлось предложить людям то, что они ценили больше денег.
Начальная зарплата в компании составляет 222 000 иен (142 тысячи рублей), куда уже входят 20 часов сверхурочной работы. «Мы действительно не можем повысить начальную зарплату, поэтому я думаю, что малым и средним предприятиям следует сосредоточиться на привлечении талантов похожими идеями», — заключил генеральный директор.
Ранее японская компания приняла на работу 11 кошек для привлечения новых сотрудников.