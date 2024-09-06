Японская компания приняла на работу 11 кошек

В Qnote у каждой кошки есть своя должность, в том числе «главный клерк», «менеджер», «аудитор» и «chaircat». Кота-председателя зовут Футаба, который в свои 20 лет является самым высокопоставленным сотрудником в компании. Жиотные в отделе продаж отвечают за успокоение своих коллег-людей, а в подразделении по связям с общественностью — за продвижение имиджа компании в социальных сетях.