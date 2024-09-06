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Японская компания приняла на работу 11 кошек

Японская технологическая компания Qnote наняла на работу 11 кошек, которые проводят в офисе восемь рабочих часов вместе с 32 сотрудниками. Об этом пишет South China Morning Post.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Глава Qnote Нобуюки Цурута говорит, что у многих сотрудников дома есть кошки, и животные стали эффективным инструментом привлечения новых сотрудников. Также хвостатые работники помогли снизить количество увольнений.

В Qnote у каждой кошки есть своя должность, в том числе «главный клерк», «менеджер», «аудитор» и «chaircat». Кота-председателя зовут Футаба, который в свои 20 лет является самым высокопоставленным сотрудником в компании. Жиотные в отделе продаж отвечают за успокоение своих коллег-людей, а в подразделении по связям с общественностью — за продвижение имиджа компании в социальных сетях.

В офисе есть все, что нужно для комфорта котиков: там установлено 12 кошачьих лотков и удобные домики, а стены покрашены специальной краской для предотвращения царапин.

Работники признают, что кошки мешают работать, но в это же время они вынуждают сделать необходимый перерыв. Сотрудники относятся к питомцам, как к своей семье, и добровольно по очереди чистят кошачьи лотки и кормят животных, когда офис закрыт.

Ранее в Подмосковье кота взяли на работу в магазин.