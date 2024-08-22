Японская деревня, закрывшая вид на Фудзи забором, убрала его

Достается и самой горе — на Фудзияму стало подниматься слишком много туристов, которые оставляют после себя мусор и не следят за красотой природы этого важного для японцев места. Теперь поток людей на гору ограничен — с 1 июля туда пускают не больше 4 000 человек в сутки, а еще с каждого требуют небольшую плату за вход.