Японская деревня, закрывшая вид на Фудзи забором, убрала его

Жители популярных туристических направлений по всему миру изнывают от наплыва желающих полюбоваться достопримечательностями и борются с потоком людей разными способами. Кто-то принимает дополнительные законы или вводит дополнительные сборы, а некоторые поступают радикальнее и вовсе ограничивают доступ к памятникам архитектуры.
Одной из самых известных подобных историй стала борьба жителей японской деревни Фудзикавагутико, откуда открывается шикарный вид на гору Фудзи. Местные жители были недовольны тем, что туристы даже не пользовались никакими услугами в деревне — они просто приезжали, делали красивый снимок, а затем уезжали, оставляя после себя мусор. Кроме того, любители фотографий иногда вели себя шумно или вовсе забирались на крыши частных домов.
В мае 2024 года жители Фудзикавагутико решили покончить с проблемой радикально — и закрыли вид на гору высоким черным забором. Впрочем, уже через несколько дней в заборе начали появляться первые дырки, а еще деревня обрела дополнительную славу, о которой точно не просила — про забор написали СМИ по всему миру.
15 августа забор убрали — изначально чтобы уберечь людей от несчастных случаев, поскольку забор плохо закреплен, а ветер в регионе усилился из-за урагана у берегов страны. Но ставить ограждение обратно жители не спешат. Представитель местной администрации рассказал CNN, что забор своей цели достиг, и поток туристов с мая серьезно упал. Если количество туристов снова вырастет, заграждение вернут на его место.
Достается и самой горе — на Фудзияму стало подниматься слишком много туристов, которые оставляют после себя мусор и не следят за красотой природы этого важного для японцев места. Теперь поток людей на гору ограничен — с 1 июля туда пускают не больше 4 000 человек в сутки, а еще с каждого требуют небольшую плату за вход.