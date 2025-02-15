Японку арестовали за серийное уничтожение булочек

Раньше хлеб в СССР продавался без упаковки, а рядом с прилавком лежала специальная вилка, которой можно было проверить изделие на свежесть или подцепить его и положить в пакет. Разумеется, была и городская легенда о злобных людях, которые из вредности трогают всю выпечку грязными руками, чтобы испортить ее для других покупателей.
Новое воплощение легенда обрела в Японии — 40-летнюю жительницу этой страны обвинили в том, что она приходит в булочную и, вместо того, чтобы купить там свежие булочки, мнет их руками до тех пор, пока продукты не потеряют товарный вид.
О гастрономической хулиганке рассказала газета Independent. Заявление на женщину поступило из булочной в городе Фукуока на юге страны: владелица заведения рассказала, что та уже не в первый раз приходит и портит продукцию.
Подозреваемая, оказавшаяся безработной, отвергла все обвинения и заверила полицейских, что лишь хотела проверить, насколько булочки мягкие, «нежно надавив на них рукой».
Жертвами произвола стали четыре булочки в упаковке с добавлением черного кунжута и творожного сыра. Упаковка осталась целой, но на одной из булочек сохранилась вмятина от пальца: явная улика. Теперь, как объясняет владелица, товар не продать: упаковка таких булочек стоит 180 йен (107 рублей).
Повреждения на булочках владелица заметила сразу, как только процесс надавливания произошел: она попросила женщину заплатить за товар, но та отказалась и убежала, но продавщица пробежала за ней один километр, схватила и дождалась приезда полиции.
Представители органов охраны порядка рассказали, что это похоже на явление, которое называется «суши-терроризм» и популярно в социальных сетях: люди приходят в общественные места, портят продукты и снимают это на камеру.
Автор одного из таких роликов заснял, как лакает соевый соус из общественной соусницы, а затем ставит крышку на место. Аналогичные ситуации происходят в суши-барах с конвейерами, по которым ездит уже готовая еда: вместо того, чтобы что-то покупать, люди просто портят блюда и уходят.
Ранее рассказали про японский зоопарк, который запретил вход одиноким мужчинам — потому что они тоже пытаются потыкать булочки, но несколько иного рода.