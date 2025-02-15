Японку арестовали за серийное уничтожение булочек

Раньше хлеб в СССР продавался без упаковки, а рядом с прилавком лежала специальная вилка, которой можно было проверить изделие на свежесть или подцепить его и положить в пакет. Разумеется, была и городская легенда о злобных людях, которые из вредности трогают всю выпечку грязными руками, чтобы испортить ее для других покупателей.