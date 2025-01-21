Японки стремятся совершать преступления, чтобы жить в тюрьме

В комнатах полно пожилых людей, некоторые из них могут передвигаться только при помощи тростей или ходунков. Работники помогают им мыться, принимать лекарства и ходить. Это все — не дом престарелых, а крупнейшая женская тюрьма в Японии, в которой люди стремятся оставаться как можно дольше.
По словам охранников тюрьмы Тотиги, расположенной к северу от Токио, есть женщины, которые готовы платить 20−30 тысяч иен (13−19 тысяч рублей) в месяц, чтобы жить здесь вечно. В CNN рассказали, что это связано с проблемой одиночества, которая стоит перед многими пожилыми людьми Японии.
Многие заключенные за пределами Тотиги вынуждены бороться с болезнями, отсутствием поддержки и нищетой, живя на маленькую пенсию, которую выплачивают только раз в два месяца. В таком случае пожилым женщинам ничего не остается, кроме как совершать кражи в магазинах, чтобы отправиться в тюрьму, где они смогут выжить.
Кража, безусловно, является самым распространенным преступлением, совершаемым пожилыми заключенными, особенно среди женщин. По правительственным данным, в 2022 году более 80% пожилых женщин-заключенных по всей стране отбывали наказание в колониях за воровство.
С 2003 по 2022 год в Японии число заключенных в возрасте 65 лет и старше увеличилось почти в четыре раза, что изменило характер тюремного заключения. Теперь работникам приходится менять подгузники пожилым преступницам, кормить их и помогать им мыться. Сейчас место отбывания наказаний больше похоже на дом престарелых, чем тюрьму.
Для многих заключенных жизнь в тюрьме является наиболее привлекательной и стабильной. В Тотиги женщины получают бесплатное медицинское обслуживание и уход, регулярно питаются, а также имеют рабочее место на тюремной фабрике. Этого всего преступницам не хватает снаружи.
Отчасти проблема бывших заключенных заключается в отсутствии поддержки после возвращения в общество. Даже после того, как их выпустят и они вернутся к нормальной жизни, у них не будет того, кто сможет о них позаботиться.
Власти Японии признали эту проблему, и министерство социального обеспечения в 2021 году заявило, что пожилые заключенные, получившие поддержку после выхода из тюрьмы, были гораздо менее склонны к повторным правонарушениям, чем те, кто справлялся с трудностями в одиночку.
Министерство юстиции также запустило программы для женщин-заключенных. Им дают рекомендации по самостоятельной жизни, избавлению от зависимости от психоактивных веществ и выстраиванию семейных отношений.
В настоящее время правительство рассматривает предложения о том, чтобы сделать жилищные пособия доступными для большего числа пожилых людей. Десять муниципалитетов по всей Японии уже тестируют инициативы по поддержке пожилых людей, у которых нет близких родственников.
Проблема одиночества в Японии стоит не только перед старшим поколением, но и перед молодыми людьми. Помочь людям справиться с трудностями решили работники кафе в Токио, которые за плату предлагают гостям обняться с официанткой или посмотреть ей в глаза.