Японки стремятся совершать преступления, чтобы жить в тюрьме

В комнатах полно пожилых людей, некоторые из них могут передвигаться только при помощи тростей или ходунков. Работники помогают им мыться, принимать лекарства и ходить. Это все — не дом престарелых, а крупнейшая женская тюрьма в Японии, в которой люди стремятся оставаться как можно дольше.