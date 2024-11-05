Япония запустила в космос деревянный спутник

«Первые самолеты строили из дерева — так почему бы не создать деревянный спутник?» — задает риторический вопрос профессор лесного хозяйства Киотского университета Кодзи Мурата. И сам же на него отвечает, потому что японские ученые уже создали такой спутник — и отправили в космос.
Спутник называется LignoSat и является совместным проектом Университета Киото и строительной компании Sumitomo Forestry. В прошлый вторник он отправился в космос: сперва устройство доставят на МКС, а затем выпустят на земную орбиту на высоте 400 км. Историей органического спутника поделилось издание CNN.
Спутник совсем небольшой: размером с ладонь. Он почти ничего не умеет, поскольку главная задача нового аппарата — проверить, как будет себя вести древесина в космосе.
Астронавт Такао Дои объясняет, почему это важно: «Древесина — это материал, который мы можем производить самостоятельно. Если мы сможем строить из нее аппаратуру и дома, мы сумеем жить и работать в космосе бесконечно».
В случае, если испытания пройдут успешно, ученые предложат проект по созданию деревянных построек и лесов на поверхности Луны и Марса. Кодзи Мурата поясняет, что в космосе древесина будет более устойчивым материалом, чем на Земле, поскольку там нет воды или кислорода, а значит, дерево не сгорит и не сгниет.
А еще такой спутник более экологичен: если он упадет назад на планету, то просто сгорит в атмосфере и не произведет вредных выбросов. Металлические же испускают при горении вредный оксид алюминия. «В будущем металлические спутники должны быть запрещены» — оптимистично считает Такао. В случае успешных испытаний он предложит проект деревянных спутников Илону Маску.
Самым подходящим деревом для спутников ученые сочли Магнолию обратнояйцевидную, которая в основном произрастает как раз в Японии (и немного в России). Японцы традиционно делают из этих деревьев ножны для мечей, но спутники из нее тоже должны получаться хорошие, считают физики. Корпус спутника сделали по традиционной японской столярной технике, не используя гвозди, шурупы или клей — кусочки дерева держатся вместе за счет пазов и выступов сложной формы, которые надежно держат их вместе, как пазл.
Запущенный спутник будет вращаться вокруг планеты полгода, а приборы внутри — регистрировать состояние деревянного корпуса и передавать данные на Землю. Физики проверят, как дерево реагирует на температуру (от −100 до 100° Цельсия), и насколько деревянный корпус снижает влияние космической радиации на полупроводники. Многие считают дерево устаревшим материалом, но, возможно, оно еще сумеет всех удивить — уверены ученые.
Ранее показывали первые снимки с коронографа: специального спутника, который следит за солнечной короной.