Япония запустила в космос деревянный спутник

Самым подходящим деревом для спутников ученые сочли Магнолию обратнояйцевидную, которая в основном произрастает как раз в Японии (и немного в России). Японцы традиционно делают из этих деревьев ножны для мечей, но спутники из нее тоже должны получаться хорошие, считают физики. Корпус спутника сделали по традиционной японской столярной технике, не используя гвозди, шурупы или клей — кусочки дерева держатся вместе за счет пазов и выступов сложной формы, которые надежно держат их вместе, как пазл.