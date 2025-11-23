Популярные темы
Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

Японское издание Kyodo пишет, что Япония рискует остаться без панд в своих зоопарках из-за обострения отношений с Китаем, так как находящиеся в стране животные официально являются собственностью КНР.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

Как отмечается в материале, причиной обострения отношений двух стран может заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу ситуации с Тайванем.

В настоящий момент в Японии панды есть лишь в Токийском зоопарке — там содержатся два представителя данного вида Сяо Сяо и Лей Лей. Договор о их содержании в стране заканчивается в феврале 2026 года.

«В настоящее время это единственные панды в Японии, что вызывает большой интерес у публики», — подчёркивается в статье.

Опубликованное в этом марте исследование показало, что 18% россиян мечтают работать обнимателями и нянями для панд.