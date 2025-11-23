Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

Как отмечается в материале, причиной обострения отношений двух стран может заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу ситуации с Тайванем.
В настоящий момент в Японии панды есть лишь в Токийском зоопарке — там содержатся два представителя данного вида Сяо Сяо и Лей Лей. Договор о их содержании в стране заканчивается в феврале 2026 года.
«В настоящее время это единственные панды в Японии, что вызывает большой интерес у публики», — подчёркивается в статье.
Опубликованное в этом марте исследование показало, что 18% россиян мечтают работать обнимателями и нянями для панд.