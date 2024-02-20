Япония планирует запустить в космос деревянный спутник

Японские ученые создали спутник, в котором заменили все алюминиевые составляющие на древесину магнолии. Удивителен также и размер аппарата — не больше стандартной кружки. Об этом пишет Daily Mail.
Спутник, получивший название Lignosat, в случае успешного запуска летом 2024 года позволит исследователям перейти на более экологичные материалы для создания космических аппаратов. Однако на данный момент в новой технологии имеются свои минусы.
На низкой околоземной орбите температура спутников колеблется от — 65 до + 125 градусов Цельсия в зависимости от высоты над уровнем моря и воздействия солнца. Поэтому нужно будет провести ряд экспериментов, чтобы узнать, насколько хорошо древесина выдержит суровые условия космоса. Есть опасения, что материал может деформироваться или треснуть в такой среде.
Однако результаты ранее проведенных исследований дают понять, что древесина, выдержанная в лабораторных условиях, подобных космическим, не потеряла массу и не показала признаков гниения или повреждений. Специалисты, воодушевившись такими результатами, отправили материал в космос на год и проводили наблюдения. Даже в этом случае он выдержал экстремальные температуры.
По словам ученых, одна из задач спутника — измерить деформацию деревянных конструкций в космосе. Одним из преимуществ материала является отсутствие блокировки электромагнитного излучения, включая радиоволны, которые используются для связи с аппаратом на орбите. Это означает, что конструкцию можно сделать более простой и надежной, так как внутрь «коробки» можно будет убрать все радио- и антенное оборудование.
Однако больше всего ученых интересует другое преимущество — экологичность древесины. Считается, что по состоянию на сентябрь прошлого года на орбите находилось 10 590 спутников, из которых около 8800 все еще функционируют. Ожидается, что ситуация с космическим мусором в ближайшие годы только усугубится, так как с настоящего момента до 2031 года планируется ежегодно запускать около 2500 аппаратов.
Таким образом, вес космического мусора составит примерно 11 тысяч тонн. Это создает проблему, когда спутники возвращаются на Землю и сгорают в слоях атмосферы, создавая крошечные частицы оксида алюминия. Они серьезно повреждают озоновый слой, который блокирует вредное излучение солнца.
Инженеры надеются, что их деревянные спутники станут устойчивой альтернативой. Еще одним преимуществом перехода на новые аппараты является то, что они не выбрасывают вредных веществ в атмосферу и оставляют после себя только разлагаемый пепел.
Ранее стало известно, что ученые из США создадут мешки для космического мусора.
Анна Морозова