Япония планирует запустить в космос деревянный спутник

Однако больше всего ученых интересует другое преимущество — экологичность древесины. Считается, что по состоянию на сентябрь прошлого года на орбите находилось 10 590 спутников, из которых около 8800 все еще функционируют. Ожидается, что ситуация с космическим мусором в ближайшие годы только усугубится, так как с настоящего момента до 2031 года планируется ежегодно запускать около 2500 аппаратов.