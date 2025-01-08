Японец зарабатывает на жизнь восхвалением незнакомцев

45-летний японец, известный в стране как «Дядюшка Похвала», хвалит незнакомцев за деньги. Об этом пишет Oddity Central.
Сообщается, что 43-летний мужчина трудился в компании в своем районе, но из-за своего пристрастия к азартным играм его уволили, а семья отвернулась от него. Вскоре случилось еще одно несчастье: отец Дядюшки сильно заболел, потерял работу, больше не смог платить по ипотеке, а, поскольку сын не приносил в дом ни гроша, выгнал его на улицу.
Этот случай побудил мужчину бросить азартные игры и посмотреть на свою жизнь другим взглядом. Он всегда мечтал стать уличным артистом, но у него не было таланта к пению или фокусам, поэтому он придумал, что можно зарабатывать деньги так, как этого никто не делал ранее.
Мужчина стал гулять по городу с куском картона с надписью: «Я так тебя хвалю!». Конечно, звучит это странно, но мало кто откажется от хороших слов в свой адрес. Всем нам иногда нужна поддержка, даже от незнакомцев.
По словам Дядюшки Похвалы, главное — не переусердствовать. При первой встрече с людьми мужчина восхищается их внешним видом, а затем во время непринужденной беседы узнает, за что еще кроме вкуса в одежде их можно похвалить.
Одна из девушек рассказала, что Дядюшка хвалил ее за опрятную одежду, говорил, что у нее очень доброе сердце и что она умеет располагать людей к себе. «Мне редко говорят такие слова», — призналась она, дав мужчине 150 иен (96 рублей).
Дядюшка Похвала часто часами ходит с плакатом по городу, чтобы найти хоть кого-то, кто воспользуется предложением. При этом за три года у мужчины появились постоянные клиенты, которые звонят ему, чтобы он помог поднять настроение.
После того как мужчина стал популярным в социальных сетях, он начал совершать «деловые поездки» по Японии и на сегодняшний день побывал в 31 из 47 префектур страны, чтобы похвалить незнакомцев. В среднем он делает комплименты более чем 30 людям в день, зарабатывая около 10 000 иен (6437 рублей).
Как оказалось, японцы очень сообразительны, когда дело касается денег и жилья. Так, один из жителей Японии в течение пяти лет ночует у незнакомцев, чтобы не платить за квартиру.