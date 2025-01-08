Японец зарабатывает на жизнь восхвалением незнакомцев

Этот случай побудил мужчину бросить азартные игры и посмотреть на свою жизнь другим взглядом. Он всегда мечтал стать уличным артистом, но у него не было таланта к пению или фокусам, поэтому он придумал, что можно зарабатывать деньги так, как этого никто не делал ранее.