Японец в течение пяти лет ночует у незнакомцев

33-летний японец Шураф Ишида ночевал в домах незнакомцев более чем 500 раз. Таким образом он искал крышу над головой. Об этом пишет Oddity Central.
Уволившись с работы, Ишида распродал все вещи, кроме необходимых, которые положил в рюкзак и начал путешествовать по Японии. Свои сбережения мужчина тратил на жилье, которое в списке расходов всегда стояло на первом месте по стоимости. Тогда молодой человек придумал гениальный способ получить бесплатную крышу над головой.
Каждый день Ишида стоит в людных местах с плакатом, на котором написано: «Пожалуйста, позвольте мне остаться у вас на ночь!». И всегда находится добрый человек, который готов приютить мужчину. В основном его пускают одинокие люди, которым не с кем поговорить.
Если за весь день Ишиду никто не предлагает временный приют, он связывается с людьми, у которых уже ночевал. Некоторые считают молодого человека другом и пускают к себе на несколько дней.
По словам мужчины, это «захватывающий способ поиска ночлега», однако более увлекательной частью такого опыта для него являются истории каждого хозяина квартиры. «Это похоже на чтение разных романов каждый вечер, и это никогда не надоедает», — поделился Ишида.
Молодой человек всегда внимательно слушает людей, которые делятся с ним своими секретами и рассказывают про жизненные трудности. Однако он никогда не проявляет сочувствие и не поддерживает. Вместо этого Ишида задает нескромные и прямые вопросы, которые делают общение более искренним.
Позиция Ишиды вызвала много критики в социальных сетях. Пользователи считают, что он полагается на доброту людей и использует их вместо того, чтобы найти работу. Однако каждый человек, который пустил переночевать мужчину, говорит о том, что рад такому временному соседу.
Одна из таких людей, 20-летняя одинокая студентка, рассказала, что часто тратит деньги на алкоголь и пьет до потери памяти, что, по ее мнению, не очень продуктивно. «Но когда я была с ним, он помогал мне справиться. Так что я подумала, что это действительно выгодная сделка», — поделилась девушка.
Несмотря на то, что сбережений остается все меньше, Ишида не планирует возвращаться на работу. Вместо этого он ищет способ накопить еще немного денег, чтобы продолжить путешествовать по Японии и вести такой образ жизни.
Однако не все, как Ишида, прямо сообщают о своих намерениях переночевать у незнакомцев. Так, в США женщина в подвале своего дома обнаружила голого мужчину, который жил там полгода.