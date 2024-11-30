Японец в течение пяти лет ночует у незнакомцев

Одна из таких людей, 20-летняя одинокая студентка, рассказала, что часто тратит деньги на алкоголь и пьет до потери памяти, что, по ее мнению, не очень продуктивно. «Но когда я была с ним, он помогал мне справиться. Так что я подумала, что это действительно выгодная сделка», — поделилась девушка.