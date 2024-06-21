Японец вырастил на удачу 63-листный клевер

Наверняка каждый из нас в детстве искал четырехлистный клевер на удачу, но, кажется, сегодня этого уже недостаточно. По крайней мере так считает 45-летний Йошихару Ватанабе. Житель Японии начал перекрестное опыление клевера еще в 2012 году, преследуя цель побить мировой рекорд. И недавно ему это удалось: Ватанабе установил рекорд Гиннесса, вырастив клевер с 63 листьями.