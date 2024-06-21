Японец вырастил на удачу 63-листный клевер

Наверняка каждый из нас в детстве искал четырехлистный клевер на удачу, но, кажется, сегодня этого уже недостаточно. По крайней мере так считает 45-летний Йошихару Ватанабе. Житель Японии начал перекрестное опыление клевера еще в 2012 году, преследуя цель побить мировой рекорд. И недавно ему это удалось: Ватанабе установил рекорд Гиннесса, вырастив клевер с 63 листьями.
Люди говорят, что клевер с четырьмя листьями приносит удачу, поэтому было бы здорово, если бы этот клевер с 63 листьями также удивлял и радовал людей.
Ватанабе рассказал, что он использовал комбинацию естественного и ручного опыления, однако результата пришлось ждать достаточно долго, ведь его методы не всегда увенчались успехом.
Иногда количество листьев может уменьшаться, а иногда получается обычный трехлистный клевер. Мы не можем предугадать наверняка, как генетика проявит себя.
Сегодня у самого «удачного» клевера Ватанабэ 63 листочка. Прежний рекорд был установлен его соотечественником, жителем Японии Сигео Обарой, в 2009 году — его клевер был с 56 листьями.
В Японии, к слову, происходит много необычного. Так, недавно там продали на торгах килограмм черешни почти за 10 тысяч долларов.
Кристина Корчанова