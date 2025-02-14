Японец сходил на 2000 неудачных свиданий и открыл брачное агентство

С родителями Йошио жил не всегда — он 15 лет имел отдельное жилье, но женщины все равно воспринимали его как «маминого сыночка» и не хотели заводить отношения. Йошио вспоминает, как один раз прислал двум девушкам свою фотографию, на задний план которой попала его мать. Одна сразу его заблокировала, а другая просто отменила встречу. В итоге мужчина плюнул на самостоятельную жизнь и вернулся к родителям, потому что так ближе ходить до работы.