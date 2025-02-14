Японец сходил на 2000 неудачных свиданий и открыл брачное агентство

Найти свою вторую половинку в современном цифровом мире — задача не из простых: специалисты считают, что иллюзия бесконечного выбора, которую создают соцсети и приложения для знакомств, лишь затрудняют процесс поиска.
Кроме того, свидания — это развлечение не из дешевых, особенно если ходить на них регулярно. Конечно, одно неудачное свидание погоды не сделает, но две тысячи уже обойдутся в ощутимую сумму.
Примерно столько встреч, закончившихся провалом, пережил 44-летний Йошио, пока, наконец, не нашел любовь. Мужчина из японской префектуры Сизуока решил, что его богатый опыт не должен пропасть даром — и открыл свое брачное агентство.
Историю Йошио рассказала газета South China Morning Post. Восемь лет назад мужчина, получивший степень магистра точных наук Японского университета, решил найти спутницу жизни и отправился на свидание. Успехом оно не увенчалось — как и еще почти 2000 попыток.
Некоторые девушки пропадали после первой встречи, другие отказывались встречаться с ним просто из-за профиля, но мужчина не унывал и шел к цели.
Сам Йошио считает, что проблема была в том, что он единственный ребенок в семье, жил с родителями и имел скромный доход: в год он зарабатывал примерно 3,5 миллиона йен (2 миллиона рублей).
Для сравнения, в брачных агентствах, в которые Йошио думал обратиться, клиентов с таким низким доходом просто не принимают: а средняя заработная плата людей, которые пользуются их услугами — 5,5 миллионов йен (3,2 миллиона рублей) в год.
Йошио вспоминает, как однажды позвал девушку погулять в парке и полюбоваться цветением вишни — но увидев его компактную машину, та лишь усмехнулась и сообщила, что даже марки такой не знает. Весь остаток свидания девушка с ним почти не разговаривала, а после прощания пропала.
С родителями Йошио жил не всегда — он 15 лет имел отдельное жилье, но женщины все равно воспринимали его как «маминого сыночка» и не хотели заводить отношения. Йошио вспоминает, как один раз прислал двум девушкам свою фотографию, на задний план которой попала его мать. Одна сразу его заблокировала, а другая просто отменила встречу. В итоге мужчина плюнул на самостоятельную жизнь и вернулся к родителям, потому что так ближе ходить до работы.
Несмотря на то, что многие отказы Йошио считает грубыми, он увидел в них важные жизненные уроки. Каждый отказ помогал ему оттачивать свои навыки вести беседу, принимать решения и планировать свидания. «С каждым новым свиданием я становился все опытнее», — объясняет он.
Не так давно одно из свиданий увенчалось успехом: Йошио встретил девушку, которая им заинтересовалась. Мужчина уверен, что избранницу впечатлили его искренность и усердие. Самого же Йошио девушка восхитила независимым характером и ответственным подходом к жизни.
Спустя год отношений пара поженилась, а затем у них родился ребенок. После этого Йошио понял, что его путь подошел к концу, но такой ценный опыт не должен пропасть зря — поэтому он открыл «Брачное агентство Йошио», которое проводит бесплатные консультации для всех, кто испытывает трудности в поиске любви.
История Йошио заинтриговала пользователей соцсетей. Некоторые восхитились упорством мужчины и счастливым концом, который похож скорее на финал мелодрамы, нежели на реальную историю. Другие же написали, что думать нужно не о навыках, а о карьере — и прежде чем тратить время и деньги на свидания, сперва нужно укрепить свое финансовое положение.
В Японии многие молодые люди не могут найти пару из-за финансовых ограничений и остаются одинокими: эксперты считают это одной из причин демографического спада в стране. Согласно данным Аналитического центра Министерства социального обеспечения, среди жителей Токио 32% мужчин и 24% женщин старше 50 лет ни разу в жизни не вступали в брак.
Есть и самый беспроигрышный вариант для свидания: пойти на него с самим собой. Это история еще одного жителя Японии: он превратил такие свидания в целый арт-проект.