Японец, считающий себя собакой, нашел друга. Видео

Японец Токо, создавший реалистичный костюм для перевоплощения в собаку породы колли за $14 тысяч (~ 1 120 000 рублей), недавно обрел друга по интересам. Он, кстати, тоже идентифицирует себя собакой, правда, другой породы — аляскинским маламутом.