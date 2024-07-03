Японец, считающий себя собакой, нашел друга. Видео

Японец Токо, создавший реалистичный костюм для перевоплощения в собаку породы колли за $14 тысяч (~ 1 120 000 рублей), недавно обрел друга по интересам. Он, кстати, тоже идентифицирует себя собакой, правда, другой породы — аляскинским маламутом.
Видео, где колли и маламут показывают свои собачьи навыки, опубликовал сам Токо. На нем друзья вместе перевоплощаются в четвероногих друзей, играют друг с другом и учатся быть «хорошими мальчиками».
Прежде, чем Токо нашел себе друга, он собирался стать медведем или лисой. Подробнее в отдельном материале.
Кристина Корчанова