Японец проехал все 285 станций токийского метро за рекордное время

Японец Шона Ногути — большой поклонник железных дорог. Он увлекся поездами еще в детстве, в 4 года, когда родители купили ему первую игрушку-поезд. С тех пор увлечение не ослабевает, и во всех своих поездках по миру Ногути старается путешествовать именно на поездах.
Не забывает Шон и о родной стране — он побывал на каждой железнодорожной станции в регионе Канто, самом густонаселенном участке Японии, где расположена и столица страны, Токио.
А совсем недавно Ногути решил закрепить свою страсть к поездам и пойти на рекорд — посетить все станции Токийского метрополитена в максимально короткое время. Задача непростая, ведь их — 285. Такой подвиг явно требовал как выносливости, так и кропотливого планирования, но японцу это удалось: о результате сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
Некоторые станции токийского метро выходят за пределы города: они находятся в соседних префектурах Сайтама и Тиба.
Ногути начал свое путешествие в 8:22 утра на самой южной станции города, Ниси-Магомэ, и следующие 13 часов 53 минуты ездил по всему городу. Все это время мужчина провел на ногах. «Мне нужно было сфотографировать себя на каждой станции в подтверждение, поэтому я всегда стоял около дверей», — поясняет он.
Обычно Шон, по его словам, смотрит в окно и наслаждается поездкой, но в этот раз японцу было не до удовольствия. К счастью, в этот день метро в Токио работало без задержек, и уже в 22:18 герой вышел на станции Ниси-Такасимадайра, заработав вожделенный рекорд.
«Я в восторге, что заработал рекорд за счет того, что так сильно люблю. Это новая веха моих отношения с поездами», — откровенничает мужчина.
Впрочем, как признается Шон, еще сильнее его восхитила безупречная работа метрополитена — поэтому Ногути сердечно благодарит всех сотрудников за то‚ что помогли ему прийти к осуществлению мечты.
«Мне кажется, что Токио точно может гордиться своим метро. На некоторых линиях работает сразу несколько разных компаний-операторов, и все они умудряются вести свое дело слаженно и без заминок», — восхищается он.
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