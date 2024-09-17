Японец проехал все 285 станций токийского метро за рекордное время

Обычно Шон, по его словам, смотрит в окно и наслаждается поездкой, но в этот раз японцу было не до удовольствия. К счастью, в этот день метро в Токио работало без задержек, и уже в 22:18 герой вышел на станции Ниси-Такасимадайра, заработав вожделенный рекорд.