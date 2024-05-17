Японец попал в Книгу рекордов как самый старый стоматолог. Вы удивитесь

Эцуро Ватанабе (Etsuro Watanabe) в возрасте 99 лет и 133 дней был признан самым старым в мире стоматологом среди мужчин, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Он родился 31 октября 1924 года в деревне Осино (Oshino) в префектуре в префектуре Яманаси в Японии. В 15 лет Ватанабе переехал в Токио, чтобы стать подмастерьем у стоматолога и учиться в школе по вечерам.
«Когда я вижу пациентов счастливыми, то понимаю, что делаю нечто важное. Мне бы хотелось вносить свой вклад в развитие общества до тех пор, пока у меня еще будут силы», — говорит доктор Ватанабе.
Через год после Второй мировой войны он стал работать зубным техником. В 1947 году поступил в колледж и через четыре года получил диплом. Впоследствии Ватанабе несколько лет проработал вместе с другими дантистами, вернулся в родную деревню и приступил к частной практике. Его стоматологическая клиника была единственной в Осино. В прошлом Ватанабе даже сам изготавливал протезы для пациентов. Его родственники помнят, как он до поздней ночи работал над протезами.
Его клиника открыта пять дней в неделю. Однако с 92 лет Ватанабе берет только утренние смены.
У Ватанабе пять дочерей, восемь внуков и четыре правнука. Свободное время он проводит в огороде, где выращивает чернику, фасоль и томаты.
Ранее сообщалось о том, что самым старым из ныне живущих мужчин в мире признали Джона Тиннисвуда из Великобритании. На момент объявления рекорда ему было 111 лет 223 дня. Секретом долгой жизни он называет удачу. Мистер Тиннисвуд не придерживается диеты, а по пятницам ест фиш-энд-чипс (рыбное филе в кляре, жаренное во фритюре, которое подают с картофелем фри или картофельными чипсами). При этом долгожитель не курит и редко употребляет алкогольные напитки.