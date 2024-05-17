Японец попал в Книгу рекордов как самый старый стоматолог. Вы удивитесь

Через год после Второй мировой войны он стал работать зубным техником. В 1947 году поступил в колледж и через четыре года получил диплом. Впоследствии Ватанабе несколько лет проработал вместе с другими дантистами, вернулся в родную деревню и приступил к частной практике. Его стоматологическая клиника была единственной в Осино. В прошлом Ватанабе даже сам изготавливал протезы для пациентов. Его родственники помнят, как он до поздней ночи работал над протезами.