Японец 21 год экономил на еде и жилье, чтобы выйти на пенсию в 45 лет

Как известно, чтобы за год накопить 12 миллионов рублей, достаточно всего лишь откладывать по миллиону каждый месяц. Этим и другими эффективными способами практически моментального улучшения благополучия финансовые эксперты с удовольствием делятся с нами из каждого утюга. Правда, до конца неизвестно, проверяли ли они собственные методы на себе самих. Зато у нас есть как минимум один пример удивительного человека — он 21 год жил крайне аскетично, чтобы пораньше выйти на пенсию. Сейчас ему 45. Он миллионер. И, наверное, больше никогда не пойдет на работу.