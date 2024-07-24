Японец 21 год экономил на еде и жилье, чтобы выйти на пенсию в 45 лет

Как известно, чтобы за год накопить 12 миллионов рублей, достаточно всего лишь откладывать по миллиону каждый месяц. Этим и другими эффективными способами практически моментального улучшения благополучия финансовые эксперты с удовольствием делятся с нами из каждого утюга. Правда, до конца неизвестно, проверяли ли они собственные методы на себе самих. Зато у нас есть как минимум один пример удивительного человека — он 21 год жил крайне аскетично, чтобы пораньше выйти на пенсию. Сейчас ему 45. Он миллионер. И, наверное, больше никогда не пойдет на работу.
Японец, который пожертвовал комфортом ради скорейшего выхода на пенсию, вел дневник в своем блоге в X, и в один прекрасный момент написал: «Внезапно я бросил работу». Этой самой работе он отдал 21 год своей жизни, и за это время накопил 132 миллиона иен (без малого 74 087 350 рублей). Эту сумму он посчитал достаточной для досрочного выхода на пенсию. Но чтобы добиться такого результата, мужчина с 24-летнего возраста лишил себя не то чтобы развлечений — он практически отказался от нормальной жизни.
Здесь есть, конечно, некоторые оговорки. Например, работа у мужчины была стабильная и хорошо оплачиваемая. А еще он брал сверхурочную работу, в итоге годовая зарплата у него составляла около пяти миллионов иен (а это 2 806 363 рубля в год или около 234 тысяч рублей ежемесячно).
Для Японии этот доход оказался вполне приличным, поэтому мужчине и в голову не приходило устроиться куда-то, где будет не так много стресса, но в то же время меньше зарплата. Вместо этого он с отвагой настоящего самурая решил преодолеть все трудности и накопить как можно больше.
Чтобы как можно быстрее накопить желаемую сумму, японец полностью изменил свой образ жизни. Он отказался от съемной квартиры, решив вместо этого жить в общежитии, которое предоставляла компания за 30 000 иен (16 838 рублей) в месяц. На мебель и другие принадлежности мужчина тоже предпочитал не тратиться — все это добро он искал (и находил!) на помойках. Зимой он не пользовался обогревателем, а летом — кондиционером. Вместо этого, чтобы согреться, он делал физические упражнения и кутался в одеяло. А жару просто стоически терпел.
Но больше всего мужчина экономил на еде. На фотографиях, которыми он регулярно делился со своими подписчиками, на тарелках преобладают рис и немного фруктов или овощей. А иногда он «ужинал» одной банкой энергетика.
В магазинах он закупался только самыми дешевыми продуктами, да и то по скидочным купонам, развлечения ограничивал киносеансами у себя в комнате. В основном это были фильмы на тюремную тематику — мужчина находил в них нечто схожее со своей ситуацией, что его весьма забавляло. Ну, а что еще остается, когда ты сам себя загнал в суровые рамки?
А, чтобы от его эксперимента длиной в 21 год был толк еще хоть для кого-то, кроме него самого, японец написал книгу, где рассказал о своем достижении.
Есть, правда, одно обстоятельство, из-за которого мечты мужчины не выходить больше никогда на работу могут не сбыться. Дело в том, что с начала 2024 года иена то и дело падает. И если национальная валюта останется такой же нестабильной, 21 год тотальной экономии превратится в бессмысленную трату времени, уже подсчитал японец. Здесь его сможет выручить разве что новый закон Японии, который заставляет смеяться хотя бы раз в день.