Японцы выступили против употребления алкоголя в общественных местах

Согласно результатам опроса, чаще всего японцы употребляли алкоголь во время пикников или вечеринок на открытом воздухе (47,6%), в парке или на пляже (42,4%) и в других местах отдыха (33,3%). В основном респонденты пили алкоголь вместе с друзьями и знакомыми (55,4%), а также с членами семьи и родственниками (36,6%).