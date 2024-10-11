Японцы выступили против употребления алкоголя в общественных местах

Как пишет издание, опрос был проведен институтом Recruit’s Hot Pepper Gourmet Research. В нем приняли участие более 8 тыс. человек.
Решительно против распития алкоголя в общественных местах на свежем воздухе выступили 43,4% респондентов. При этом 19,9% не увидели в этом ничего предосудительного.
«Среди основных причин, по которым респонденты поддерживают распитие спиртных напитков на открытом воздухе, были “атмосфера или особое ощущение”, а также то, что “выпивать на улице весело” и “дешевле”, — пишет Nippon.
Те, кто выступили против, обосновали свой ответ тем, что после распития алкоголя на улице остается много мусора (60,4%), нарушается общественный порядок (54,3%) и снижается уровень общественной безопасности (45,7%).
Среди участников опроса 47,9% заявили, что у них был опыт распития алкоголя на открытом воздухе в общественных местах. При этом 26,5% не делали этого никогда ранее.
Согласно результатам опроса, чаще всего японцы употребляли алкоголь во время пикников или вечеринок на открытом воздухе (47,6%), в парке или на пляже (42,4%) и в других местах отдыха (33,3%). В основном респонденты пили алкоголь вместе с друзьями и знакомыми (55,4%), а также с членами семьи и родственниками (36,6%).
Ранее во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, что по итогам опроса, проведенного среди россиян, только 7% респондентов назвали употребление алкоголя в России частью национальной культуры. Еще в 2004 году доля тех, кто считал именно так, составляла 20%.