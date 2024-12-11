Японцы решили сварить сакэ в космосе

Ранее ученые Университета Флориды проводили исследования, которые позволили им доказать, что в условиях микрогравитации в космическом пространстве ускоряется процесс брожения пивных дрожжей. Для этого они помещали ячменное сусло в специальный аппарат, который имитировал условия микрогравитации. В 2021 году в продаже появлялось пиво Space Craft IPA. Его делали из хмеля, который трое суток был на орбите вместе с экипажем миссии SpaceX Inspiration4.