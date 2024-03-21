Японцы начали перекрашивать коров в зебр

По словам экспертов, вечная необходимость отмахиваться от мух вызывает у животных стресс, что уменьшает воспроизводство. Исследователи выяснили, что обычные коровы раздражаются 16 раз в минуту, а те, что с искусственными полосами, — лишь до пяти раз за то же время. Как пояснили учёные, полосатая расцветка препятствует зрительной системе насекомых, поэтому они не могут найти место, чтобы сесть, и улетают.