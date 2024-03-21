Японцы начали перекрашивать коров в зебр

«Многие фермеры не решаются выпускать свой скот на открытые угодья, так как им жаль животных, на которых нападают оводы. Но теперь, когда мы рисуем полоски, можно ожидать, что скот успокоится и будет расти здоровым», — отметил представитель отдела содействия развитию сельского хозяйства Ямагаты.
По словам экспертов, вечная необходимость отмахиваться от мух вызывает у животных стресс, что уменьшает воспроизводство. Исследователи выяснили, что обычные коровы раздражаются 16 раз в минуту, а те, что с искусственными полосами, — лишь до пяти раз за то же время. Как пояснили учёные, полосатая расцветка препятствует зрительной системе насекомых, поэтому они не могут найти место, чтобы сесть, и улетают.
Ранее Life.ru писал, что российские учёные создали стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко. Из него уже начали производить йогурт, сметану, сыр и творог.