Вместо тысячи слов: японец каждый день звонил жене и молчал в трубку

При этом неизвестный сталкер проявлял своеобразную заботу: он не звонил ей по ночам, а еще когда она играла в мобильные игры (которыми женщина, конечно, увлеклась). И вдруг спустя месяц женщину осенило, что эти два интервала тишины по-своему связаны: когда она спит, рядом с ней спит ее муж — а играет в игры она не на своем, а на его смартфоне.