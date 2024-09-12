Вместо тысячи слов: японец каждый день звонил жене и молчал в трубку

Этим летом 31-летняя женщина, проживающая в городе Амагасаки, префектуре Хёго, обратилась в полицию, потому что решила, что за ней кто-то следит. С 10 июля ей стали регулярно звонить на телефон — причем на том конце провода она слышала только молчание.
Заблокировать номер у женщины не вышло, поскольку он не определялся. Так непрерывно продолжалось несколько недель — иногда незнакомец звонил ей по сто раз в день. При этом, поскольку ничего, кроме тишины, женщина не слышала, определить, кто этим занимается, у нее не получалось.
При этом неизвестный сталкер проявлял своеобразную заботу: он не звонил ей по ночам, а еще когда она играла в мобильные игры (которыми женщина, конечно, увлеклась). И вдруг спустя месяц женщину осенило, что эти два интервала тишины по-своему связаны: когда она спит, рядом с ней спит ее муж — а играет в игры она не на своем, а на его смартфоне.
Чтобы подкрепить свои подозрения, женщина обратилась за помощью в полицию, которая вскоре изобличила и поймала сталкера. 4 сентября полиция объявила, что схватила преступника, и им действительно оказался муж потерпевшей. О необычном преступлении рассказало издание SoraNews.
Больше всего полицию удивило то, что муж бесконечно названивал жене не потому, что жил в другом городе или был разлучен с ней какими-то еще обстоятельствами: все это время супруги проживали в одной квартире.
Мужчина признался в преступлении и рассказал, что во всех случаях со скрытого номера действительно звонил он. Объяснил он свои поступки так: «Я люблю свою жену, поэтому звонил ей и ничего не говорил». Почувствовала ли женщина любовь, и как этот случай повлияет на брак супругов, пока не известно.
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