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Вместо тысячи слов: японец каждый день звонил жене и молчал в трубку

Мужчина объяснил, что таким образом пытался выразить любовь к супруге.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Ramsés Cervantes/CC0

Этим летом 31-летняя женщина, проживающая в городе Амагасаки, префектуре Хёго, обратилась в полицию, потому что решила, что за ней кто-то следит. С 10 июля ей стали регулярно звонить на телефон — причем на том конце провода она слышала только молчание.

Заблокировать номер у женщины не вышло, поскольку он не определялся. Так непрерывно продолжалось несколько недель — иногда незнакомец звонил ей по сто раз в день. При этом, поскольку ничего, кроме тишины, женщина не слышала, определить, кто этим занимается, у нее не получалось.

При этом неизвестный сталкер проявлял своеобразную заботу: он не звонил ей по ночам, а еще когда она играла в мобильные игры (которыми женщина, конечно, увлеклась). И вдруг спустя месяц женщину осенило, что эти два интервала тишины по-своему связаны: когда она спит, рядом с ней спит ее муж — а играет в игры она не на своем, а на его смартфоне.

Чтобы подкрепить свои подозрения, женщина обратилась за помощью в полицию, которая вскоре изобличила и поймала сталкера. 4 сентября полиция объявила, что схватила преступника, и им действительно оказался муж потерпевшей. О необычном преступлении рассказало издание SoraNews.

Больше всего полицию удивило то, что муж бесконечно названивал жене не потому, что жил в другом городе или был разлучен с ней какими-то еще обстоятельствами: все это время супруги проживали в одной квартире.

Как сообщило ведомство, это первый случай преследования, когда преследователь и его жертва счастливо жили вместе.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что во всех случаях со скрытого номера действительно звонил он. Объяснил он свои поступки так: «Я люблю свою жену, поэтому звонил ей и ничего не говорил». Почувствовала ли женщина любовь, и как этот случай повлияет на брак супругов, пока не известно.

К другим новостям: недавно в японском аэропорту отменили 36 рейсов и задержали еще 200 из-за пропавших ножниц.