Янковский вернется к роли из «Плейлиста волонтера» в новом фильме «Пиарщик»

«Это очень простая история о том, как важно в этой жизни найти свое место и тех людей, с кем тебе комфортно, успокоиться, что любовь и внутреннюю гармонию можно найти в маленьком северном поселке Кряжево на бумажном производстве туалетной бумаги, которое организовано в этой деревне. Иван Янковский вернется к роли Михаила Штапича, которую он играл в “Плейлисте волонтера”, но уже сыграет повзрослевшую версию этого героя, который оставил волонтерство, но не перестал верить в людей и помогать им», — сказал Свешников, представляя кинокартину на очной защите проектов в Фонде кино.
Фильм будет снят по книге «Устойчивое развитие» Артема Ляшенко, автора романа «Плейлист волонтера», на пленку с оператором-постановщиком Ильей Авербахом.
По словам продюсера Юлии Мишкенене, «Пиарщик» является рабочим названием фильма. Она отметила, что картина станет ироничной комедийной историей в сочетании с драмой, которая покажет реальное производство и проблемы, которые там существуют.
Режиссер выразил мнение, что название «Пиарщик» является скорее саркастическим.
«Мы решили добиться такого теплого и лампового, немного даже “советского” изображения, потому что в деревне Кряжево все немного остановилось во времени. “Пиарщик” — скорее саркастическое название этого фильма. Потому что все, что у обычного зрителя или читателя ассоциируется работа пиарщика — красивые костюмы и пресс-релизы — это всё абсолютная противоположность тому, чем будет заниматься Михаил Штапич в этом фильме», — уточнил Свешников.
Вместе с Янковским в актерском составе заявлены Марина Васильева и Тимофей Трибунцев.
«Плейлист волонтера» — российский драматический сериал режиссера Максима Свешникова о жизни волонтеров-участников поисковых отрядов, снятый по одноименной книге Артема Ляшенко. Многосерийный проект вышел в мае 2023 года. Янковский исполнил в нем главную роль.
«Плейлист волонтера» был претендентом на звание лучшего онлайн-сериала ХХII Национальной премии в области кинематографии. Янковский получил «Золотого орла» за свою роль в проекте.