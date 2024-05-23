Янковский вернется к роли из «Плейлиста волонтера» в новом фильме «Пиарщик»

«Это очень простая история о том, как важно в этой жизни найти свое место и тех людей, с кем тебе комфортно, успокоиться, что любовь и внутреннюю гармонию можно найти в маленьком северном поселке Кряжево на бумажном производстве туалетной бумаги, которое организовано в этой деревне. Иван Янковский вернется к роли Михаила Штапича, которую он играл в “Плейлисте волонтера”, но уже сыграет повзрослевшую версию этого героя, который оставил волонтерство, но не перестал верить в людей и помогать им», — сказал Свешников, представляя кинокартину на очной защите проектов в Фонде кино.