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Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега

ЯКУТИЯ, 3 мар — РИА Новости. Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей длиной более 50 метров, высотой — 3,5 метра, пользователи соцсети в селе Майя Мегино-Кангаласского района распространили видео снежного табуна — скульптуры двенадцати скакунов получились очень реалистичными.

Автором творения является местный житель, один из победителей недавнего международного фестиваля в Харбине (КНР). По словам мужчины, скульптурами изо льда он начал заниматься 20 лет назад, чуть позже — из снега. Скрябин — многодетный отец. Любимое хобби приносит неплохой доход — в случае победы на конкурсах.

«В Китай на международный конкурс съездил четыре раза. В январе с напарником Николаем Петровым заняли 2 место. Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно — в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за 4 дня. В высоту табун 3,5 метра, в длину — около 55 метров», — рассказал Скрябин.

Как отметил «снежный скульптор», уникальные творения якутских мастеров в настоящее время возводятся на территории нацпарка «Ленские столбы», где начался республиканский конкурс.

В национальном парке 19 марта пройдет церемония зажжения огня Международных спортивных игр «Дети Азии». Кроме того, там организуют хоккейный матч среди звезд отечественного спорта.

«Наши скульптуры украсят эти мероприятия. В конкурсе участвует 10 команд. Собрались те, кто прошел предварительный отбор», — сообщил собеседник агентства.