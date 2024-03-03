Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега

«В Китай на международный конкурс съездил четыре раза. В январе с напарником Николаем Петровым заняли 2 место. Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно — в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за 4 дня. В высоту табун 3,5 метра, в длину — около 55 метров», — рассказал Скрябин.