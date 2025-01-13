Яйца и курица: можно ли через пищу заразиться птичьим гриппом

Птичий грипп, он же вирус H5N1, впервые был обнаружен в 1959 году во время его вспышки среди кур в Шотландии. 7 января 2025 года в США был зафиксирован первый случай смерти от этой болезни, после чего многие люди стали опасаться есть любое мясо птиц и яйца. И это несмотря на то, что погибший мужчина заразился после прямого контакта с дикими птицами.
В издании New York Post рассказали, как распространяется вирус и можно ли им заразиться через продукты питания.
Как распространяется птичий грипп
В первую очередь, вирус поражает птиц — как диких, так и домашних. Другим животным болезнь передается через слюну, слизь и фекалии. Кошки, собаки, лисы и леопарды могут заразиться, съев останки пораженного H5N1 пернатого или выпив сырое молоко коровы, страдающей от этого недуга.
Передача вируса от птиц к человеку происходит очень редко, но может произойти при прямом контакте с зараженными пернатыми, крупным рогатым скотом или их биологическими жидкостями.
Можно ли заразиться птичьим гриппом через мясо курицы и яйца
Пока что нет никаких доказательств того, что кто-либо заразился птичьим гриппом через яйца или мясо курицы. Однако это не означает, что такой ситуации не может произойти. Поэтому необходимо принять разумные меры предосторожности.
В первую очередь, не стоит употреблять в пищу плохо прожаренные яйца и мясо птиц, а также яйца. Также, чтобы не заразиться вирусом H5N1, следует прислушаться к следующим советам:
- тщательно мыть руки в теплой воде не менее 20 секунд до и после готовки сырых яиц и мяса птицы. По возможности рекомендуется использовать перчатки;
- хранить сырое мясо и яйца отдельно от других продуктов. Важно, чтобы они не соприкасались;
- чтобы уничтожить бактерии и вирусы в мясе птицы, его внутренняя температура при готовке должна доходить минимум до 73 ;
- после разделки мяса тщательно вымыть разделочную доску, посуду, столовые приборы и столешницы, контактирующие с сырыми продуктами, горячей водой;
- чтобы предотвратить развитие бактерий, храните яйца при температуре не выше 4 ;
- избегать употребления не пастеризованных продуктов.
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