Яйца и курица: можно ли через пищу заразиться птичьим гриппом

Птичий грипп, он же вирус H5N1, впервые был обнаружен в 1959 году во время его вспышки среди кур в Шотландии. 7 января 2025 года в США был зафиксирован первый случай смерти от этой болезни, после чего многие люди стали опасаться есть любое мясо птиц и яйца. И это несмотря на то, что погибший мужчина заразился после прямого контакта с дикими птицами.