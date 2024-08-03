Ягодная точка. Эксперт рассказал, где не стоит покупать арбузы

Также, по словам эксперта, обязательно наличие контрольно-кассовой техники. Если с вас требуют рассчитаться наличными без чека или переводом на карту, от такой покупки лучше отказаться. «Надо иметь в виду, что если человек отравится арбузом или дыней, то без чека — бумажного или электронного — будет проблематично доказать, что он купил продукцию на данной торговой точке. А значит, некому будет предъявить претензии».