Ягодная точка. Эксперт рассказал, где не стоит покупать арбузы

В России выращивают больше 60 сортов арбузов. Их везут к нам из Астраханской, Самарской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и других регионов. Кстати, самые большие площади по выращиванию бахчевых находятся в Оренбургской области. Но львиную долю производит Астраханская область (до 300 центнеров с гектара), где сочетаются удачный климат и интенсивные технологии.
Однако не везде привезенную ягоду стоит покупать
«Если торговая точка не оборудована, арбузы складируются на земле или продаются прямо с прицепа или фуры, это означает, что бахчевые продают нелегально, — рассказал руководитель Московского общества защиты прав потребителей, член Общественного совета при Роспотребнадзоре Антон Недзвецкий. — Все легальные точки, которые имеют необходимые документы для реализации бахчевых культур, должны быть оборудованы соответствующим образом».
Эксперт отметил, что легальная торговая точка имеет тент или навес, стеллажи, на которых лежат арбузы, вывеску, ценники. У продавца обязательно должна быть медкнижка. «Покупатель вправе попросить всю документацию, подтверждающую качество и безопасность продукции — сертификат качества и декларацию соответствия на реализуемые бахчевые», — уточнил эксперт.
Также, по словам эксперта, обязательно наличие контрольно-кассовой техники. Если с вас требуют рассчитаться наличными без чека или переводом на карту, от такой покупки лучше отказаться. «Надо иметь в виду, что если человек отравится арбузом или дыней, то без чека — бумажного или электронного — будет проблематично доказать, что он купил продукцию на данной торговой точке. А значит, некому будет предъявить претензии».
Сейчас во многих регионах появились интерактивные карты, на которых указаны официально разрешенные точки продажи бахчевых. На картах можно проверить, законно ли установлена конкретная точка продажи. Информация публикуется на региональных порталах, к примеру, в столице — на mos.ru.