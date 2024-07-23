Ядовитый контакт. Что делать, если получили ожог медузы

«Первым делом нужно удалить с кожи стрекательные клетки, — рассказал aif.ru руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин. — Можно соскрести любым предметом (тупой стороной лезвия ножа, пластиком и т. д. ). Но не голыми руками, иначе оказывающий помощь сам получит ожог. Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты. Если ожоговая поверхность довольно обширная и сильно болит, можно использовать пантенол — спрей. Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина».