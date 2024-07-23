Ядовитый контакт. Что делать, если получили ожог медузы

Как правило, в российских морях нет смертельно опасных медуз, в отличие от тропиков. Тем не менее, в Черном море встречаются ядовитые корнероты, которые могут обжечь щупальцами. В некоторых случаях «ужалить» может также аурелия.
«Первым делом нужно удалить с кожи стрекательные клетки, — рассказал aif.ru руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин. — Можно соскрести любым предметом (тупой стороной лезвия ножа, пластиком
Если все сделать правильно, то через полторы-две недели ожог пройдет.
«Ни в коем случае нельзя растирать обожженную кожу руками, чесать, накладывать мазевые повязки, мазать йодом или зеленкой», — предупреждает врач.
Также специалисты советуют не трогать глаза, если вы брали в руки медузу, сначала руки нужно вымыть.