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Ядовитый контакт. Что делать, если получили ожог медузы

С середины июля и до сентября в прибрежных морских водах увеличивается количество медуз. Хотя смертельно опасных видов этих животных в российских морях нет, все же получить неприятный ожог можно. Как его лечить?

Источник: Аргументы и факты

Как правило, в российских морях нет смертельно опасных медуз, в отличие от тропиков. Тем не менее, в Черном море встречаются ядовитые корнероты, которые могут обжечь щупальцами. В некоторых случаях «ужалить» может также аурелия.

«Первым делом нужно удалить с кожи стрекательные клетки, — рассказал aif.ru руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин. — Можно соскрести любым предметом (тупой стороной лезвия ножа, пластиком и т. д.). Но не голыми руками, иначе оказывающий помощь сам получит ожог. Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты. Если ожоговая поверхность довольно обширная и сильно болит, можно использовать пантенол — спрей. Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина».

Если все сделать правильно, то через полторы-две недели ожог пройдет.

«Ни в коем случае нельзя растирать обожженную кожу руками, чесать, накладывать мазевые повязки, мазать йодом или зеленкой», — предупреждает врач.

Также специалисты советуют не трогать глаза, если вы брали в руки медузу, сначала руки нужно вымыть.