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Ядовитые птицы могут стать источником новых лекарств, выяснили ученые

Немецкие ученые из Института фармацевтических исследований имени Гельмгольца обнаружили компоненты для новых лекарств в оперении тропической птицы Pachycephala schlegelii, также известной как королевский свистун. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Источник: Freepik

Королевские свистуны обитают в Новой Гвинее. Их перья покрыты батрахотоксином: мощным нервно-паралитическим ядом, который защищает свистуна от инфекций и хищников.

Команда выделила бактерии рода Amycolatopsis из кожной железы птицы и нашла в микроорганизмах ранее неизвестные биоактивные вещества, включая два новых класса соединений: пахицефаламиды и демигуизины.

Ученые показали, что вещества, вырабатываемые бактериями в железе, обладают антимикробным эффектом. В частности, новые соединения действуют против кератинолитических бактерий и грибков, которые поражают кожу и перья птиц.

По словам исследователей, эти молекулы могут способствовать разработке новых противоинфекционных средств, способных устранять устойчивые к антибиотикам микробы.