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Ядовитое увлечение: в гараже семьи из Флориды живет около 200 змей

Семья очень любит рептилий, а маленькие дети даже спят со змеями «в обнимку».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Семья из Флориды (США) живет в доме с двумя детьми, а еще примерно с двумя сотнями змей. Об этом пишет People.

Отец Сократис Кристофору рассказал, что начал ловить рептилий, в том числе ядовитых медноголовых змей, когда ему было всего шесть лет. Со временем он передал свою страсть девятилетней дочери Ариане и пятилетнему сыну Максимусу.

Теперь в гаражном «серпентарии» семейного дома обитает 200 змей, среди которых есть питоны и два вида ядовитых ужей. Сократис рассказал, что все рептилии находятся в законной собственности и за ними достойно ухаживают. К слову, чтобы содержать такой «питомник», семья тратит более $1000 (~ 100 тыс рублей) каждые несколько месяцев.

По словам Сократиса, особенно любит змей 9-летняя Ариана. У нее в комнате постоянно живет 30 змей, и она часто приносит питомцев в школу для участия в проектах. Питоны Фэнси и Мегатрон — одни из ее любимых домашних животных, с которыми малышка частенько засыпает «в обнимку».

Для нашей семьи это нормально. Дети их [змей] совсем не боятся, они им просто интересны, и нам повезло, что мы, как семья, разделяем эту любовь к рептилиям.

Сократис Кристофору
держит дома около 200 змей

Ранее рассказывали, что червеобразный паразит уничтожает змей во Флориде. Кажется, этой семье нужно быть начеку.