Ядовитое увлечение: в гараже семьи из Флориды живет около 200 змей

Теперь в гаражном «серпентарии» семейного дома обитает 200 змей, среди которых есть питоны и два вида ядовитых ужей. Сократис рассказал, что все рептилии находятся в законной собственности и за ними достойно ухаживают. К слову, чтобы содержать такой «питомник», семья тратит более $1000 (~ 100 тыс рублей) каждые несколько месяцев.