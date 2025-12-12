Он также сообщил о применении ВСУ запрещенного хлорпикрина и пресечении попыток диверсии с использованием токсичных химикатов в отношении российских военнослужащих и властей Донбасса и Новороссии в ноябре 2025 года.
ТАСС собрал основные заявления начальника войск РХБЗ.
О военно-биологических программах НАТО
Расширение военно-биологических программ НАТО создает «дополнительные угрозы режиму нераспространения биологического оружия».
Агентство США по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию фармакологических препаратов на украинском населении.
О ядерном шантаже со стороны Украины
Попытки ядерного шантажа со стороны Киева вызывают «серьезные опасения».
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак «лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций».
Ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива формирует риски для создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением «под чужим флагом».
Помощь Запада «провоцирует многочисленные нарушения» Киевом международных правил обращения с ядерными материалами.
О радиационной угрозе
Одно из направлений методик обучения представителей Службы безопасности Украины моделирует кражу источников ионизирующего излучения, изготовление из них взрывного устройства и подрыв в месте массового скопления людей.
На территории Харьковской области было утрачено 68 источников ионизирующего излучения, «в том числе высокоактивных».
В случае радиационной аварии на Украине заражению подвергнется значительная часть ее территории и Европы.
Тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции при худшем сценарии приведет к разносу радиоактивных веществ «на сотни километров».
О применении Киевом химоружия
Пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами, были обнаружены на позициях ВСУ.
Минобороны России в ходе специальной военной операции задокументировало свыше 600 случаев применения киевским режимом химических средств борьбы с беспорядками.
Официальная документация, находившаяся в уничтоженном 9 декабря у Терноватого пункте управления беспилотными системами ВСУ, предусматривает использование с дронами типа «Баба-яга» до 15 артснарядов с боевыми отравляющими веществами.
Страны НАТО с начала спецоперации поставили на Украину более 280 тыс. общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов. В текущем году Киев дополнительно запросил свыше 200 тысяч противогазов и костюмов химзащиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров.
Аварийное состояние Приднепровского химического завода в украинском Каменском угрожает загрязнением Днепра и попаданием продуктов распада уранового сырья в Черное море.
ВСУ применяют запрещенный хлорпикрин в ДНР и ЛНР, тайники с взрывными устройствами, содержащими боевое отравляющее вещество, обнаружены в Белгородской области.
Попытки диверсии с использованием токсичных химикатов в отношении российских военнослужащих и властей Донбасса и Новороссии предотвращены в ноябре 2025 года.
Киевский режим предпринимал попытки применить беспилотники по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь, «имеющим вещества первого класса опасности».
Киев использует химические предприятия «в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам выжженной земли и борьбы до последнего украинца».
Россия не получила «содержательной реакции» от технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предоставленным фактам использования ВСУ отравляющих веществ и химических средств нелетального действия.
Установлен факт размещения иностранных наемников и реактивных систем залпового огня на Одесском припортовом заводе — объекте опасности первого класса.
Руководство ВС России продолжит работу по доведению до мирового сообщества информации о нарушениях странами Запада и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия.