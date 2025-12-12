Ядерный шантаж Киева и пресечение диверсий. Заявления начальника войск РХБЗ

Страны НАТО с начала спецоперации поставили на Украину более 280 тыс. общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов. В текущем году Киев дополнительно запросил свыше 200 тысяч противогазов и костюмов химзащиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров.