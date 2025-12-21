Французские вооруженные силы впервые официально представили модернизированную ядерную крылатую ракету ASMPA-R, которая уже поставлена на боевое дежурство и стала основой авиационного компонента ядерной триады страны. Основные носители комплекса — истребители Dassault Rafale в версиях для ВВС и морской авиации.
Военный эксперт Александр Степанов комментирует возможности ракеты ASMPA-R, которая оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, позволяющим развивать скорость порядка трех махов. Ракета несет ядерную боевую часть регулируемой мощности — примерно от 100 до 300 килотонн. По его словам, по этому показателю она сопоставима с американскими авиабомбами серии B61 последних модификаций.
«Ключевым результатом модернизации стало увеличение дальности — до 600 километров. Это дает возможность наносить пуск вне зоны активного противодействия ПВО и выгодно отличает французскую систему от американской B61−13, чья малая дальность фактически ставит под удар сам носитель», — отмечает Степанов.
Испытания ASMPA-R прошли и с палубной версии Rafale M, что открывает путь к развертыванию комплекса в различных акваториях — вплоть до Балтики. На этом фоне заявления Парижа о готовности распространить «ядерный зонтик» на страны ЕС выглядят уже не политической риторикой, а практическим курсом.
По оценке Александра Степанова, новая ракета может стать фундаментом будущей общеевропейской системы ядерного сдерживания и даже заменить американские ядерные арсеналы в Европе, если Вашингтон решит их свернуть на фоне политических разногласий с ЕС. Такой сценарий укладывается в логику стремления США дистанцироваться от прямого участия в потенциальном конфликте НАТО и России, сохранив роль внешнего бенефициара.
Однако подобная конфигурация перекладывает всю тяжесть возможной большой войны на саму Европу. И, как ранее отмечалось на высшем уровне в России, дальнейшая эскалация может привести к последствиям, после которых восстанавливать континент будет уже попросту некому и нечего.