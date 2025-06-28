Ядерные войны и бедствия. Что предсказал Жириновский на ближайшие годы

Владимиру Жириновскому, бывшему лидеру ЛДПР, часто приписывают пророческие качества. Он угадывал развитие событий и на Украине, и на политической арене в США, и во многих других темах тоже оказался прав. Однако больше всего ему удавались предположения насчет судьбы Ближнего Востока. Что неудивительно, ведь этим направлением политик активно занимался около 60 лет.
Что уже сбылось
Конечно, не нужно быть провидцем, чтобы предсказывать противостояние Израиля и Палестины, ведь эти страны враждуют с момента нового образования одной из них. Однако то, что конфликт не будет решен за ближайшие 100 лет, говорил только Жириновский.
«Мы предупреждали, что это — проблема на весь 21 век. И проблема Иерусалима, и Сектора Газа, Хамас и Хессболла… Там всегда будет напряженная обстановка и самая горячая точка. Вьетнам закончился навсегда, будет однажды решен вопрос с Кореей, которая объединится, и все о ней забудут. А Ближний Восток — на все времена», — рассказал Владимир Жириновский во время пресс-конференции в 2017 году.
Предугадал Владимир Жириновский и войну Израиля и Ирана, причем говорил он об этом еще с 2009 года. Более того, через 10 лет политик верно предположил, что агрессию проявит Израиль, который под видом избавления мира от ядерной угрозы ударит ракетами именно по объектам этой промышленности в исламской республике. И тогда Жириновский сказал, что последствия конфликта будут сравнимы с Третьей мировой войной.
«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне», — сказал политик в эфире одной из политических телепрограмм. Причину бывший лидер ЛДПР также успел объяснить: после устранения Ирака господству Израиля в регионе будет мешать именно Иран, со своим многочисленным и молодым населением, «готовым человеческим ресурсом для масштабного противостояния».
Страшные прогнозы на будущее
Однако это еще не все, что говорил Жириновский об обострившемся конфликте на Ближнем Востоке. И если первая часть его предсказаний уже сбылась, то очень хочется надеяться, что в остальном усопший политик ошибся. По его словам, Иран теоретически сможет ответить ударом, который потенциально будет способен стереть Израиль с лица земли. И тогда за государство иудейское вступятся США и НАТО, которые применят тактическое ядерное оружие и полностью уничтожат Иран.
После этого Жириновский предсказывал, что из уничтоженного Ирана на север двинутся миллионы беженцев, и если Россия не закроет границы, то у нас начнутся беспорядки на Кавказе. А если закроет, то проблемы и безобразия начнутся уже в Азербайджане, Армении и Грузии.
Другой ядерный конфликт Владимир Жириновский предсказывал еще в 2004 году, когда предположил, что «лет через 20−30», то есть в период с 2024 до 2034, человечество ждет «страшная экологическая катастрофа».
«Все прибрежные города погибнут. Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул, Таллин. Люди будут двигаться в центры своих государств, начнется переселения народов. И начнется большое переселение народов, и это тоже вызовет большие конфликты. Между Израилем и Палестиной начнется ядерный конфликт, в котором погибнут миллионы палестинцев, сирийцев, ливанцев и так далее», — сказал тогда политик.
Также, по его прогнозам, ядерную войну развяжут Индия и Пакистан. Этот конфликт унесет жизни не менее чем 200 миллионов человек и заставит бежать миллиард беженцев.
Верить ли?
Из-за частых попаданий прогнозов Жириновского в точку, некоторые россияне начали считать его чуть ли не «новой Вангой». Однако не все предположения политика оказываются правдивыми. Существует мнение, что точность предсказаний бывшего лидера ЛДПР обеспечивается их количеством. Так, в одном из интервью политик говорил, что у государства Израиль нет будущего.
«У Израиля нет будущего. Они не выстоят, и в мирном варианте, и в силовом. У арабов будет солидарность внутренняя, и мусульманская, и арабская. Их — 200 миллионов, и даже ядерный конфликт может не спасти Израиль», — высказался тогда Жириновский, хотя сам всегда признавал ближневосточный регион самым сложным, в котором даже мусульмане не смогут никогда договориться из-за разности течений.
Можно ли верить предсказаниям Жириновского? На этот вопрос aif.ru ответил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников.
«Я никогда не являлся сторонником Жириновского, но очень внимательно следил за его высказываниями. И они были отчасти реалистичными, так как он был человеком образованным и хорошо осведомленным о ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке. Профессиональный историк может предвидеть будущее, так как хорошо знает прошлое. И Жириновский относился именно к категории “профессиональных историков”, из-за чего его прогнозы зачастую сбывались», — выразил мнение Иванников.