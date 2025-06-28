Ядерные войны и бедствия. Что предсказал Жириновский на ближайшие годы

Предугадал Владимир Жириновский и войну Израиля и Ирана, причем говорил он об этом еще с 2009 года. Более того, через 10 лет политик верно предположил, что агрессию проявит Израиль, который под видом избавления мира от ядерной угрозы ударит ракетами именно по объектам этой промышленности в исламской республике. И тогда Жириновский сказал, что последствия конфликта будут сравнимы с Третьей мировой войной.