В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области

«Ядерные часы позволят многие вещи решить. Не только для экономики страны, но и фундаментальные. Все расчёты показывают, что если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи. То есть это совсем мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца еще не понимаем», — добавил Донченко.