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В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области

МОСКВА 17 фев — РИА Новости. Ядерные часы, обладающие такой точностью, что позволят человечеству приступить к научному изучению ранее недоступных областей, могут появиться в России в 2030—2032 годах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Источник: © РИА Новости

«Реально можно ожидать что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030—2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть», — сказал Донченко.

По его словам, сейчас учёные находятся на этапе создания прототипа часов и выбора направлений, по которым такие часы можно было бы создать.

Потенциальная точность ядерных часов может составить 20−21 знак после запятой. Донченко рассказал, что переход для таких часов нашли немецкие учёные из PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Федеральный физико-технический институт — ред.). После этого ведущие страны приступили к разработке ядерных часов. Для их создания требуются новые технологии, например, лазеры в особом диапазоне длин волн, которых нет ни у кого в мире, а также специализированные чистые материалы, которые пока удалось получить только в России.

«Ядерные часы позволят многие вещи решить. Не только для экономики страны, но и фундаментальные. Все расчёты показывают, что если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи. То есть это совсем мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца еще не понимаем», — добавил Донченко.