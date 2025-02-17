В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области

«Реально можно ожидать что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030—2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть», — сказал Донченко.
По его словам, сейчас учёные находятся на этапе создания прототипа часов и выбора направлений, по которым такие часы можно было бы создать.
Потенциальная точность ядерных часов может составить 20−21 знак после запятой. Донченко рассказал, что переход для таких часов нашли немецкие учёные из PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Федеральный физико-технический институт — ред.). После этого ведущие страны приступили к разработке ядерных часов. Для их создания требуются новые технологии, например, лазеры в особом диапазоне длин волн, которых нет ни у кого в мире, а также специализированные чистые материалы, которые пока удалось получить только в России.
«Ядерные часы позволят многие вещи решить. Не только для экономики страны, но и фундаментальные. Все расчёты показывают, что если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи. То есть это совсем мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца еще не понимаем», — добавил Донченко.