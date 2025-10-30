«Ядерная суперторпеда»: что пишут западные СМИ про испытания «Посейдона»

Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени», — сказал глава российского государства.
Заставит США вернуться к переговорам
Американское издание Newsweek пишет, что испытания «Посейдона» могут заставить Соединенные Штаты вернуться к переговорам по контролю над вооружениями с Россией.
По словам аналитика по национальной безопасности Стива Балестриери, предполагается, что боеголовка «Посейдона» представляет собой кобальтовую бомбу, что максимально увеличивает долгосрочное радиоактивное заражение.
Согласно моделям NukeMap, на которые ссылается Балестриери, взрыв может сделать территорию размером примерно 1700 на 300 километров непригодной для проживания из-за радиоактивных осадков или вызвать «ядерное цунами» на прибрежные города.
Перевернула с ног на голову
Издание The Telegraph сообщает со ссылкой на военно-морской институт США, что разработка «Посейдона» перевернула с ног на голову представления о ядерном оружии, которое запускается с подлодок.
По данным британской Daily Express, при применении «Посейдона» против Великобритании она может просто быть «стерта с лица Земли». Также отмечается, что доставить к ним российскую новую ядерную боеголовку можно абсолютно незаметно.
Журналисты добавили, что одной из главных особенностей аппарата является то, что у него практически неограниченная дальность хода. Кроме того, «Посейдон» может преодолевать все современные западные системы защиты, что делает его опасным видом вооружения.
«Второй удар»
Обозреватель Томас Ньюдик в материале для американского издания The War Zone заявил, что стратегические системы «Посейдон» и «Буревестник» способны обеспечить России возможность нанесения так называемого второго удара в случае ядерного конфликта, которую можно было бы считать более устойчивой, чем баллистические ракеты подводных лодок, если один из противников РФ попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара.
«Посейдон» СМИ описывают как «суперторпеду» или «оружие Судного дня».
«Благодаря ядерной силовой установке это оружие должно обладать способностью крейсировать по океанам в течение чрезвычайно длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку от него будет сложно защищаться. Как и “Буревестник”, “Посейдон” обещает стать универсальным и смертоносным оружием», — отмечается в публикации.