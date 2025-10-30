«Ядерная суперторпеда»: что пишут западные СМИ про испытания «Посейдона»

Обозреватель Томас Ньюдик в материале для американского издания The War Zone заявил, что стратегические системы «Посейдон» и «Буревестник» способны обеспечить России возможность нанесения так называемого второго удара в случае ядерного конфликта, которую можно было бы считать более устойчивой, чем баллистические ракеты подводных лодок, если один из противников РФ попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара.