Яд в бульоне. Врач объяснила, из каких съедобных грибов не стоит варить суп

Все грибы, в том числе съедобные, содержат токсины. Некоторые грибы активно выделяют яды при варке. Их как раз и не стоит использовать для приготовления супов, так как токсины будут в бульоне. Специалисты Лаборатории профилактической и экологической токсикологии Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического института в Минске отмечают, что все пластинчатые грибы с горьким млечным соком не подходят для варки супов. А это: грузди, волнушки, рыжики, сыроежки, лисички и др. Все они выделяют свои яды в отвар, и его необходимо сливать, а не использовать в пищу. А уже сваренные грибы, например, можно пожарить или сделать салат.