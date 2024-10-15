Яблоко в гвоздях. Терапевт Попов назвал опасные методы повышения гемоглобина

Способы повысить железо в крови довольно разнообразны — чего только ни встретить на просторах сети. Так, одной из рекомендаций, которой поделилась со своими подписчиками певица Сати Казанова, стало употребление специального яблока. Инструкция простая: плод надо нашпиговать гвоздями, затем дать ему вылежаться сутки, после убрать гвозди и есть. Про живучесть в сети такого совета упоминал и доктор Александр Мясников в программе «О самом главном». А вот насколько это безопасно и какие есть вредные и полезные способы повысить гемоглобин, aif.ru рассказал Алексей Попов, врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Наши бабушки могли заподозрить малокровие лишь по внешнему виду человека, например, у детей. После чего начинали искать знахарские способы повысить уровень гемоглобина. Ведь малокровие проявлялось не только бледностью кожи, но и постоянной слабостью и немощью, частыми головокружениями и плохим настроением, выпадением волос и ломкостью ногтей, изменением вкуса и частыми инфекционными заболеваниями.
Причина этих недугов в том, что при анемии клеткам нашего организма не хватает кислорода, который участвует в мириадах оксилительно-восстановительных процессов с высвобождением энергии и образованием новых веществ. А переносчиком кислорода является железо, которое входит в состав гема — молекулы гемоглобина, содержащейся в эритроцитах. Это, кстати, одна из причин, почему кровь имеет немного металлический запах и вкус.
Какой способ насыщения крови железом использовали раньше? Это удивительно, но от берегов Атлантического до Тихого океанов был известен один и тот же рецепт — нафаршировать яблоко железными гвоздями, а через 24 часа его съесть (без гвоздей, естественно). Работал этот метод? Да. Ведь после попадания в кислую среду яблока в присутствии воды и кислорода железо быстро окисляется, образуя ржавчину или смесь оксидов, гидроксидов и их гидратов, а затем, в кислой среде желудка гидроксид железа, вступая в реакцию с соляной кислотой, образует трехвалентную соль — хлорид железа. Вот и получили домашний препарат железа.
Безопасно ли это? Сомнительно, т.к. неизвестно, какие еще металлы и их соединения могут перейти из ржавого гвоздя в наше тело. Кроме того, современные гвозди, сделанные из низкоуглеродистой стали, в большинстве своем оцинкованы, чтобы не подвергаться коррозии на протяжении десятков лет. И если говорить про пищевую ценность наших «яблочных гвоздей», то производитель не клеит к товару этикетку с указанием входящих в его состав элементов из таблицы Менделеева и присадок для большей прочности и красоты, а также места добычи железной руды. И в завершение, невозможно выяснить сколько железа попадает из гвоздя в яблоко (оказывается, что разные сорта яблок вызывают различную скорость окисления железа), как и невозможно выяснить сколько такой ржавчины сможет усвоить кишечник.
Поэтому, если у вас выявлен низкий гемоглобин, то не самой лучшей идеей будет бежать в магазин стройматериалов.
Как повышать железо?
Первое, что обязательно необходимо выяснить — это причину снижения железа и гемоглобина, который, как принято считать, должен быть не ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин.
Ведущих механизмов железодефицита достаточно много. Это:
- нарушение поступления железа с едой,
- нарушение всасывания железа,
- нарушение транспорта до костного мозга,
- повышенная потеря железа при кровотечениях (обильные месячные, хронические геморроидальные, скрытые желудочно-кишечные и даже частые носовые).
Возможно, что имеется высокая потребность в железе при беременности или лактации, а может обмен железа нарушен из-за приема лекарственных препаратов и интоксикации. Анемии еще бывают при болезнях почек, опухолях, заболеваниях, вызывающих гемолиз, и это еще не все.
Считается, что суточная потребность железа составляет около 15−20 мг у здорового человека и резко возрастает при анемиях. В самом же организме содержится чуть более 4 г железа, 75% которого входит в состав гемоглобина эритроцитов, 20% депонировано в костном мозге и печени, а 4% в миоглобине мышечной ткани, еще 1% в многочисленных клеточных ферментах организма.
Можно ли насытить организм железом поедая ржавые яблоки? Если в яблоках содержится около 0,1 мг железа на 100 граммах, то для пополнения суточного запаса, необходимо ежедневно съедать несколько килограммов яблок. Не самая радостная перспектива даже для любителей этих фруктов.
Впрочем, мы действительно можем восстановить депо железо, немного усовершенствовав свой рацион питания, либо принимая препараты железа рекомендованные врачом.