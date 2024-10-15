Яблоко в гвоздях. Терапевт Попов назвал опасные методы повышения гемоглобина

Безопасно ли это? Сомнительно, т.к. неизвестно, какие еще металлы и их соединения могут перейти из ржавого гвоздя в наше тело. Кроме того, современные гвозди, сделанные из низкоуглеродистой стали, в большинстве своем оцинкованы, чтобы не подвергаться коррозии на протяжении десятков лет. И если говорить про пищевую ценность наших «яблочных гвоздей», то производитель не клеит к товару этикетку с указанием входящих в его состав элементов из таблицы Менделеева и присадок для большей прочности и красоты, а также места добычи железной руды. И в завершение, невозможно выяснить сколько железа попадает из гвоздя в яблоко (оказывается, что разные сорта яблок вызывают различную скорость окисления железа), как и невозможно выяснить сколько такой ржавчины сможет усвоить кишечник.