Я вам не бабушка! Москвичка в 67 лет стала моделью

После этого, как говорится, завертелось. Ирина вспомнила, что в школьные годы занималась балетом и даже выступала. А затем выросла и об этом увлечении позабыла. Тут, наверное, навыки и пригодились. Например, в 2019 году в Истре завершился первый сезон проекта «Модный возраст», где участвовали женщины старше пятидесяти лет, среди них — Ирина.