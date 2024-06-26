Я вам не бабушка! Москвичка в 67 лет стала моделью

В жизни бывшей учительницы Ирины Образцовой из Москвы цифры значения не имеют. Моделью она стала уже после шестидесяти лет. Сейчас Ирине 67 лет, и на ее счету больше десяти показов коллекций известных дизайнеров.
Верить в себя
«Самое сложное было снова встать на шпильки… — вздыхает Ирина. — На пенсии, присматривая за внуками, я обычно в кроссовках ходила. На работу в школу тоже высокий каблук не наденешь».
Ирина переводит дух. Как много нужно рассказать! От красивой обуви она отвыкла, а тут пришлось вспомнить, каково это — ходить на шпильках.
Она перечисляет российских дизайнеров-модельеров, в чьих показах участвовала за последние несколько лет: Людмила Якушина, Елена Попова, Денис Еремкин…
«Всегда нужно оставаться красивой и верить в себя, — объясняет Ирина. — Благодаря школе моделей я отрастила волосы и полюбила седину. Мои дети говорят, что стала даже моложе выглядеть. Участвую в дефиле, показах и фотосессиях».
На съемки, фестивали, телешоу и показы мод ее теперь приглашают постоянно. В июне в Гостином дворе завершился фестиваль лоскутного шитья «Душа России», где Ирина была моделью. В мае она участвовала в показе одежды на Якиманке.
Путь наверх
Ирина Образцова живет вместе с сыном и котом в районе Ясенево. Всю жизнь она работала учительницей младших классов, детей любила (самым старшим ее выпускникам уже за пятьдесят лет!). И в 2017 году, выйдя на пенсию, приуныла.
«Внучата еще слишком маленькие были, за ними приглядывали мои дочери. И я осталась вроде бы свободной, но это не радовало. Появилось много свободного времени. Меня распирала жажда деятельности», — хмурится Ирина.
Пять лет назад в интернете она случайно наткнулась на объявление: «В модельный проект требуются женщины с сединой». Ирина под все эти критерии как раз подходила. «От нечего делать» она прошла кастинг.
«Я попробовала себя как модель и не смогла остановиться! — делится она. — С тех пор началась моя карьера. Меня всегда приглашали на показы. Завязались знакомства. И тогда я в первый раз услышала о школе моделей “Королевская осанка”».
После этого, как говорится, завертелось. Ирина вспомнила, что в школьные годы занималась балетом и даже выступала. А затем выросла и об этом увлечении позабыла. Тут, наверное, навыки и пригодились. Например, в 2019 году в Истре завершился первый сезон проекта «Модный возраст», где участвовали женщины старше пятидесяти лет, среди них — Ирина.
Супербабушка
Ирина Образцова говорит, что красивой может быть каждая женщина, нужно лишь немного себе помочь. Утром наносить увлажняющий крем, делать маски для лица, спать хорошо, заниматься спортом. Важная часть ее жизни — четкий график.
«Спать я ложусь до полуночи, встаю в семь-восемь, — говорит она. — Периодически делаю неспешную разминку с растяжками и раскрутками».
Подросли внуки. Ирина говорит, что теперь ее график зависит от их распорядка. Малышей нужно отвести на занятия, накормить, пока родители на работе.
«Дети — это всегда интересно, — смеется Ирина. — Они у меня очень современные, гордятся мной. Мол, бабушка молодец!».
Ухаживая за собой, она заметила, как в жизни стали происходить перемены и даже чудеса.
«Я будто стремительно молодею. Интересное происходит каждый день, — улыбается Ирина. — Старшие внуки успешно закончили первый класс, и я снова с ними словно в школу пошла».
«Я люблю жизнь»
В 2020 году Ирина пришла в школу моделей «Королевская осанка» (проект «Московское долголетие»). На занятия она ездит в район Новые Черемушки два раза в неделю, если намечаются репетиции и выступления — чаще.
«Я не стесняюсь морщин и ценю естественную красоту, — отмечает Ирина Образцова. — Возраст берет свое, но меня это не пугает».
Она рассказывает, что на занятиях сначала идет небольшая разминка, затем дефиле или занятия по актерскому мастерству, фотопозированию. На них много москвичек старшего возраста.
«Мы надеваем шпильки, разучиваем разные повороты, перестановки, будто находимся на подиуме, — описывает Ирина. — Нас постоянно зовут куда-то выступать. Скоро наши девочки поедут в Суздаль выступать на празднике, посвященном тысячелетию города. А примерно год-полтора назад телеведущая Елена Малышева приглашала нас к себе на передачу, спрашивала, как мы относимся к своей седине?.. Да никак!».
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Справка.
Направление «Красота и стиль» постоянно находится в рейтинге самых популярных активностей проекта «Московское долголетие». Сюда входят занятия в школе моделей, мастер-классы по макияжу, уходу за волосами и кожей, уроки по истории моды, фейс-фитнесу и многое другое. А посещают их уже порядка 19 тысяч горожан старшего поколения.
На данный момент для горожан старшего поколения, которых интересует сфера моды, стиля, ухода за собой, открыто более 300 групп с профессиональными преподавателями и клубов, которые открыли сами горожане.
Отдельно можно выделить школу моделей «Королевская осанка», которая одной из первых начала свою работу в проекте по этому направлению. Сейчас занятия в школе посещает более 500 человек. А многие ее ученики достигли высоких результатов в мире моделей.