«Я у своих артистов хлеб не отнимаю»

— Всё живое. И такой натурализм очень любил Константин Сергеевич Станиславский. Он для своей постановки «Плоды просвещения» привозил глину и землю, на сцене месили грязь. У нас получается театр в живой атмосфере, «по Станиславскому». А вот Чехов не любил всего этого. Он говорил, что театр — известная условность. Не нужны ему лягушки, квакающие за сценой. Мне, как и Станиславскому, такое нравится, это создает атмосферу и помогает артистам. У нас в эскизе Треплев нырнет в озеро. Да-да! Правда, у Чехова в «Чайке» озеро было побольше. У нас вот такое маленькое, зато в нем полно рыбы, беллетрист Тригорин оценил бы. Помните его реплику? «В этом озере, должно быть, много рыбы». Это мечта Чехова, который очень любил рыбалку. Приезжая к Станиславскому в Любимовку, ходил на Клязьму и рыбачил семь раз в день! Поэтому наделил любовью к рыбалке своего персонажа Тригорина.