«Я у своих артистов хлеб не отнимаю»

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» по традиции уже шесть лет открывается эскизом будущего спектакля. В этом году зрители увидят постановку «Чайка», рассказал руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Народный артист уверенно управляет этим учреждением уже десять лет, но отказывается дать ему свое имя. Безруков готовится к премьере сериала о Плевако, выступает с рок-группой, а 20 июня его театр ждет гостей на открытии VI Летнего фестиваля «Фабрика Станиславского». «Известия» побывали на репетиции у Безрукова, которую он проводил в необычном месте.
«Не нужны Чехову лягушки, квакающие за сценой»
— Мы с вами находимся в Лефортовском парке. Почему вы выбрали это место?
— Мы готовим эскиз первого действия «Чайки» Чехова. По традиции все свои шесть лет наш Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» открывается эскизом будущего спектакля. Каждый раз он потом находил свое воплощение на сцене Московского Губернского театра. Так, на первом фестивале, который открывался в имении Станиславских в Любимовке, я показал эскиз «Вишневого сада». В живых декорациях: дом брата Константина Сергеевича, где гостил Антон Павлович Чехов, реальный вишневый сад. Мне было важно, чтобы артисты получили вдохновение в атмосфере настоящей усадьбы, где у Чехова родился замысел этой пьесы. Через полгода спектакль «Вишневый сад» уже родился на нашей сцене.
Я помню, как мы представляли эскиз «Капитанской дочки» в Ленинских Горках. Там есть кинодеревня, и мы показывали наш эскиз в декорациях, с каскадерами, взрывами, огнем, с жестким взятием Белогорской крепости, где буквально «смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Получилось фактически кино, и для зрителей попасть на съемочную площадку было в диковинку. С тех прошло пять лет, мы долго подступались к воплощению этого материала на сцене. И вот в сентябре у нас премьера «Капитанской дочки». Хотя и в другом жанре, нежели в том эскизе, показанном open-air.
— В этом году вы выбрали «Чайку»…
— Это недостающее звено в нашей чеховской трилогии. В репертуаре Губернского театра уже есть классический «Вишневый сад» и очень стильный спектакль «Дядя Ваня». И, конечно, я мечтал поставить «Чайку». Пока это только проба, эскиз.
— Вы задумали нечто концептуальное, смелое? Судя по бассейну и лодке в пруду…
— Совершенно современный вариант. «Чайку» как только не трактовали, как только не ставили. Произведение, безусловно, гениальное и вечное. Тут многое зависит от интерпретации. Я увидел «Чайку» вот таким образом. Рассказывать замысел не буду, но, мне кажется, будет любопытно. Повторить потом на сцене эту версию один в один будет, конечно, невозможно. Здесь вы видите настоящее озеро…
— Дождь настоящий. (В это время загремел гром и небо почернело.).
— Всё живое. И такой натурализм очень любил Константин Сергеевич Станиславский. Он для своей постановки «Плоды просвещения» привозил глину и землю, на сцене месили грязь. У нас получается театр в живой атмосфере, «по Станиславскому». А вот Чехов не любил всего этого. Он говорил, что театр — известная условность. Не нужны ему лягушки, квакающие за сценой. Мне, как и Станиславскому, такое нравится, это создает атмосферу и помогает артистам. У нас в эскизе Треплев нырнет в озеро. Да-да! Правда, у Чехова в «Чайке» озеро было побольше. У нас вот такое маленькое, зато в нем полно рыбы, беллетрист Тригорин оценил бы. Помните его реплику? «В этом озере, должно быть, много рыбы». Это мечта Чехова, который очень любил рыбалку. Приезжая к Станиславскому в Любимовку, ходил на Клязьму и рыбачил семь раз в день! Поэтому наделил любовью к рыбалке своего персонажа Тригорина.
— А вы — рыбак?
— Да. Люблю с удочкой посидеть, но здесь еще не успел. Думаю, и не успею, времени до открытия «Фабрики Станиславского» остается очень мало. 20 июня начинаем.
«Демонстрируем русский психологический театр»
— Что привезут к вам на «Фабрику»?
— Мы отобрали восемь спектаклей, к нам приедут театры из разных регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Самары. В афише фестиваля — мировая и отечественная классика: Островский, Платонов, Лорка, Шиллер, Сервантес, Мюссе. Спектакли замечательные, но на нашем фестивале основной принцип отбора — яркие актерские работы. Следуя заветам Константина Сергеевича Станиславского, демонстрируем русский психологический театр.
— Чем ваш фестиваль отличается от многих прочих? Почему именно к вам должны приехать театры?
— На нашем фестивале мы не оцениваем режиссуру, сценографию, как на других фестиваля. «Фабрика Станиславского» чествует именно актеров — мастеров перевоплощения, проживающих жизнь своего персонажа так, чтобы зритель вслед за Станиславским мог бы сказать им знаменитое: «Верю!». У актеров должна присутствовать вера в предлагаемые обстоятельства. Зритель идет в театр за живыми эмоциями, и увидеть «жизнь человеческого духа» на сцене, как говорил Станиславский, зритель может только благодаря актеру. В финале фестиваля вручаются премии «Верю!» за лучшую мужскую и женскую роль, а также за актерский ансамбль.
— Сколько стоит фестиваль?
— Стоит, чтобы его посетить. (Смеется.) Если серьезно, то в этом году бюджет фестиваля — около 20 млн. Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Московской области наш фестиваль привезет в Москву восемь театральных коллективов, 29 студентов — участников образовательной программы из разных уголков страны, обеспечив их всех проживанием в столице. В рамках образовательной программы с ними будут работать 24 преподавателя. И, наконец, постановка эскиза «Чайки» под открытым небом, которой мы открываем наш фестиваль, тоже обойдется нам недешево. К сожалению, погода вмешалась и скорректировала наши планы на открытие — пришлось перенести церемонию на сцену Губернского театра, чтобы поберечь зрителей от обещанного ливня и шторма. Но киноверсию эскиза «Чайки» на берегу озера гости открытия фестиваля всё же увидят, и запись эскиза можно будет посмотреть онлайн на сайте фестиваля fsfest.ru.
«Предпочитаю быть по эту сторону рампы»
— Возвращаясь к вашей «Капитанской дочке» — юбилей Пушкина был 6 июня. Вы не успели к дате?
— Предпремьерный показ на зрителя состоялся 16 мая. Но официальная премьера в сентябре, потому что обычно спектакли под конец сезона не выпускают. Это — традиции и правила. Сезон мы откроем 12 сентября премьерой «Капитанской дочки», приглашаю.
Мне было принципиально важно, чтобы главных героев, Петра Гринева и Машу Миронову, в спектакле играли юные артисты. Ведь Гринев поступает на службу в 16 лет, и в момент действия ему от силы восемнадцать. А Маша еще моложе. В моей труппе не было исполнителей на роль юной Маши, поэтому ее сыграет моя студентка Саша Лукьянова. А на роль Гринева я тоже пригласил студентов: Олега Савостюка из ГИТИСа и щукинца Даниила Вершинина. Все остальные — артисты Губернского театра. Пугачева сыграл Дмитрий Карташов. Он долго шел к этой роли. Пять лет назад играл в эскизе и переживал, когда же сможет воплотить ее на сцене.
— Вам не хотелось самому сыграть Емельяна Пугачева?
— Я у своих артистов хлеб не отнимаю. Предпочитаю быть по эту сторону рампы. Когда ты режиссер-постановщик, это удобнее. Видишь картинку со стороны. У меня уже был такой опыт, когда я ставил «Дядю Ваню» и одновременно играл Войницкого. Это невероятно сложно. Получается, что ты во время спектакля следишь за своими партнерами как режиссер, вместо того чтобы заниматься своим персонажем. Мне надо было постоянно переключать себя с режиссера на актера Сергея Безрукова. Это давалось непросто.
— Вы хоть раз переманивали артистов из региональных театров к себе?
— Безусловно, в региональных театрах есть прекрасные актеры, которых хотелось бы видеть в труппе Московского Губернского театра, но… Всё еще впереди. Посмотрим. Каждый год труппа театра пополняется, кто-то уходит, кто-то приходит — обычный рабочий процесс. Я рад, что с нового сезона к нам в штат придет замечательный актер Леонид Громов, с которым мы снимались не в одной картине. Блестящий артист, уже сыграл в нескольких премьерах нашего театра, — например, в прошлом году сыграл главную роль в моем спектакле «Женитьба. Почти по Гоголю».
— Вы восстановили спектакль своего учителя Олега Павловича Табакова «На всякого мудреца довольно простоты». Не хотите ли пополнить афишу МГТ еще какой-нибудь исторической постановкой?
— Нет. «Мудрец» — образец существования артиста на сцене, блистательный актерский спектакль. Сценографию к постановке Табакова делал гениальный Давид Боровский. Он создал фотоателье, и никаких сложнопостановочных эффектов. Пьеса Островского и актерская игра. Поэтому в память об Олеге Павловиче Табакове, великом русском актере, этот спектакль очень хорош.
— На сайте МГТ среди фото лиц вашего театра есть снимок сатирика Михаила Задорнова. Чем он вам дорог?
— Мы с ним были знакомы. В репертуаре театра есть спектакль «Весна» по его произведению «Последний тамбур». Для меня это было важно — инсценировать прозу Задорнова. Она с очень тонким юмором, молодежная, полная азарта история любви. Когда Михаила Николаевича не стало, этот спектакль мы стали играть в память о нем.
— У вас в труппе много молодежи. Сложно ли собрать зал на пока не очень популярных артистов?
— Нет. Это вопрос постановки. Если спектакль интересен, то и публика у него будет.
— Главное, чтобы на сцене было зрелище, на которое бы пришел зритель?
— Безусловно. Твой зритель, который идет именно в твой театр. За 10 лет мы воспитали своего зрителя. Когда-то директор театра «Мастерская Фоменко» Андрей Воробьев сказал мне: «Мы 10 лет воспитывали своего зрителя!» Уже без Петра Наумовича Фоменко им удалось сделать свой бренд. Мы тоже 10 лет трудимся над этим. И к нам приходит тот зритель, который любит Московский Губернский театр.
— У вас не было амбиций назвать театр своим именем — Театр Сергея Безрукова?
— А зачем? Московский Губернский театр — таким мы задумали его 10 лет назад, таким он и остается.
— Театр недавно поменял статус, став федеральным. А что предшествовало этому решению? Как воспринял новость губернатор Московской области?
— Всё согласовано. И я благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку. В том, что сегодня наш профессионализм оценен на самом высоком уровне, его большая заслуга. 10 лет мы верой и правдой прослужили Московской области. Конечно, переход в федеральный статус — это очень важное событие для театра. Это предполагает другую театральную экономику, возможность реализовывать принципиально новые проекты, активнее выезжать на гастроли. Но это и другая степень ответственности, и мы к этому готовы. Могу заверить — мы будем много работать.
«Первое выступление “Крестного папы” было на мое 45-летие»
— У вас, кроме театра, есть группа «Крестный папа». Где ее можно послушать?
— Мы периодически даем концерты, хотя мой плотный график не позволяет делать это часто. Я же еще и преподаватель актерского мастерства во ВГИКе, у меня свой курс. Даже два: один в Москве, другой в Ростове-на-Дону в филиале вуза. Но тем не менее недавно мы выступали на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в День Победы. Концерт был очень эмоциональным, тем более такой масштаб. В нашем репертуаре много авторских песен, которые пишет Тимур Эзугбая. Первое выступление «Крестного папы» было на мое 45-летие — тогда я появился в качестве фронтмена. Получился настоящий рок-концерт.
— Зачем вам рок-группа?
— Это была реализация детской мечты. Я окончил музыкальную школу по классу гитары, в детстве мечтал быть рокером. И вот, спустя много лет, мечта сбылась. Если вы о чем-то мечтаете, то отказываться от этого даже в 45 лет не стоит. Нужно попробовать. Я это и сделал. У меня получилось. И самое главное — я получаю от этого огромное удовольствие.
— Вам не хотелось освоить, кроме гитары, еще какой-нибудь инструмент?
— Я думаю, что мои дети будут играть на разных инструментах. Маша учится на фортепиано. Думаю, младший Вася тоже будет заниматься, потому что у него очень хорошие слух и чувство ритма. Хотя еще рано говорить, ему всего три года.
— Поклонники у фронтмена «Крестного папы» и актера Сергея Безрукова разные?
— Думаю, что это все мои поклонники, которым интересно мое творчество, всё, что я делаю, будь то театр, кино или музыка.
«Плевако был блестящий оратор, очень эрудированный»
— На ПМЭФ презентовали готовящийся к выпуску сериал «Плевако». Вы играете главную роль. Сериал еще не вышел, но рейтинг ожидания — 97 из 100.
— Ну, вы знаете, давайте сначала дождемся премьеры.
— Но высокая оценка уже сейчас.
— То, что у аудитории высокий интерес, хотя сериал еще не вышел, меня, конечно, радует. Зрителя еще нужно заманить. Главный герой — величайший адвокат Плевако. Тем не менее, если спросим у встречных на улице, знаете вы, кто такой Плевако, кто-то, возможно, ответит: «Да, слышал», но большинство ответит: «Нет». А вы знали, кто такой Плевако?
— Да. Я окончила юрфак.
— Прекрасно, вы знаете, потому что вы учились на юрфаке. А тот, кто не учился, скажет: «Плевако? Какая интересная фамилия». К великому сожалению. Плевако — это Пушкин в юриспруденции. Да, есть еще Кони. Но все-таки Плевако юридическое сообщество считает № 1. Если благодаря сериалу о нем узнают больше людей, будет прекрасно. Хотя я должен отметить, что моего персонажа в фильме зовут несколько иначе, чем историческую личность, — Николай Федорович Плевако. То есть мы даем понять, что это не документальная история, это художественный фильм, у нас есть возможность фантазировать. Если кому-то хочется узнать о нем, тогда стоит посмотреть документальную картину. Плевако был блестящий оратор, очень эрудированный…
— Какая из его речей и на каком процессе вас больше всего впечатлила, когда вы готовились к работе над ролью?
— Есть двухтомник речей Плевако. Но это в большей степени для профессионалов. Обычным людям я предложил бы почитать анекдоты о Плевако. Он мог за пять минут изменить приговор обвиняемому. Допустим, он защищал священника, который присвоил пожертвования. И на процессе он сказал присяжным: «Этот человек столько лет отпускал вам грехи, отпустите и вы ему». Гениально. Речь в несколько секунд. Или история, когда старушка украла чайник. «Много бед, много испытаний пережила Россия за более чем тысячелетнюю историю. Печенеги ее терзали, половцы, татары. Наполеон с армией обрушился на нее и взял Москву. Всё вынесла, всё преодолела Россия. Только крепла и росла от испытаний. И вот — старушка украла чайник. Этого, конечно, Россия не переживет и погибнет безвозвратно». Под общий хохот присяжные оправдали старушку.
— Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер озвучил стоимость последней премьеры «Кабаре Пушкин». Это 70 млн рублей.
— Боже мой!
— Вы когда-нибудь могли рассчитывать на постановку с такими деньгами?
— Я буду надеяться. На все воля Божья. (Улыбается.) Вот и дождь начался.