«Я тебе один умный вещь скажу». Известные фразы героев Фрунзика Мкртчяна

Фрунзе Мкртчян прославился как характерный комедийный актёр, который всегда играл серьёзно. И больше всего для популярности сделали фразы его персонажей в фильмах Леонида Гайдая и Георгия Данелии, часть из которых Мкртчян придумал сам.
1. Фильм «Мимино»
Какую роль сыграть в «Мимино» Фрунзику Мкртчяну решил жребий. Георгий Данелия выбирал из двух вариантов: врача-эндокринолога или армянина-шофера Рубика Хачикян. Режиссер кинул монетку — и выпал шофер.
2. Фильм «Мимино»
Ко времени съёмок в «Мимино» Мкртчян был уже опытным актёром — почти тридцатилетний опыт в театре, двадцать лет работы в кино, поэтому ему не составляло труда произносить смешные фразы с совершенно невозмутимым и серьёзным выражением лица.
3. Фильм «Мимино»
Пожалуй, самое большое число фраз из фильма ушло в народ как раз из сцены в суде, где герой Мкртчяна выступал свидетелем по делу своего нового знакомого — лётчика Мимино. Эта защита выглядела очень простодушной, но оттого зрители полюбили героев фильма ещё сильнее.
4. Фильм «Мимино»
У самого Мкртчяна в те годы в жизни началась чёрная трагическая полоса. В начале 1970-х у его жены обнаружили серьёзное заболевание, лечение не помогало, и он старался надолго из дома не уезжать, потому что ему приходилось заботиться не только о супруге, но и о дочере-подростке, и о сыне, который родился в 1972-м. Но именно в 1970-е он снялся в фильмах «Солдат и слон» и «Мимино».
5. Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Ну, а прославился на всю страну актёр из ереванского театра благодаря Леониду Гайдаю и его комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в которой сыграл дядю Джабраила, продавшего свою племянницу за 20 баранов, финский холодильник и почетную грамоту.
6. Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
На роль, которая досталась Фрунзику в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», Гайдай рассматривал Михаила Глузского, но всё же предпочёл Мкртчяна — и не прогадал. Особенно выгодно актёр смотрелся в дуэте с Владимиром Этушем — и именно Джабраил сказал известную всем фразу про «спортсменку и красавицу».
7. Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
До «Кавказской пленницы» у Мкртчяна было несколько работ на всесоюзном уровне — но фильм Данелии «Тридцать три» быстро сняли с проката по идеологическим мотивам, а картину Георгия Юнглвальд-Хилькевича «Формула радуги» вообще положили на полку.
8. Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
В «Кавказской пленнице» советские зрители оценили умение Мкртчяна говорить самые разные по настроению фразы с непроницаемым лицом, когда непонятно, шутит он или же абсолютно серьёзен.
9. Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Одна из фраз героя Мкртчяна в «Кавказской пленнице» ушла в народ в несколько изменённом виде. Когда Джабраил в ответ на «волюнтаризм» произносит: «В моём доме… не выражаться!», он делает многозначительную паузу перед последними словами. И в культурном коде закрепился расширенный вариант: «В моем доме попрошу не выражаться», хотя никакого «попрошу» в фильме не звучало.
10. Фильм «Одиноким предоставляется общежитие»
В фильме «Одиноким предоставляется общежитие» у Мкртчяна была небольшая роль, но именно сцена с его участием хорошо запомнилась зрителям — его герой возвращает свахе (Наталья Гундарева) жену Нину, которую та ему нашла (роль Елены Драпеко), и жалуется на то, что Нина умеет готовить только яичницу и омлет. Для актера это была одна из последних работ в кино — три фильма с его участием вышло в 1984-м, ещё один — в 1987-м, и после этого он уже не снимался. Умер Мкртчян в декабре 1993 года.