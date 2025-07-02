«Я тебе один умный вещь скажу». Известные фразы героев Фрунзика Мкртчяна

В фильме «Одиноким предоставляется общежитие» у Мкртчяна была небольшая роль, но именно сцена с его участием хорошо запомнилась зрителям — его герой возвращает свахе (Наталья Гундарева) жену Нину, которую та ему нашла (роль Елены Драпеко), и жалуется на то, что Нина умеет готовить только яичницу и омлет. Для актера это была одна из последних работ в кино — три фильма с его участием вышло в 1984-м, ещё один — в 1987-м, и после этого он уже не снимался. Умер Мкртчян в декабре 1993 года.