«Я со всем справлюсь»: как укрепить уверенность в себе

Уверенность в себе — важная составляющая жизни человека. И это не волшебная черта, которая появляется сама собой или присутствует у всех с рождения.
Журнал Psychology Today предлагает девять привычек, которые помогут приобрести уверенность в себе и вывести ее на новый уровень.
1. Ставьте небольшие цели и вознаграждайте себя
Если есть большая цель, важно разбить ее на маленькие. Достижение каждой из них обеспечивает регулярные победы.
Как это сделать:
- каждое утро записывайте от одной до трех небольших задач, которые нужно выполнить в этот день, например: убраться в квартире, отправить важное электронное письмо, устроить 15-минутную прогулку;
- выполняйте намеченные задачи и в конце дня радуйтесь их выполнению, даже если цели были незначительными.
Маленькие победы со временем накапливаются и побуждают видеть в себе целеустремленного и способного человека.
Чего следует избегать: не ставьте невыполнимые задачи, например, больше заниматься спортом, выполнить все просроченные задачи, иначе ничего не получится.
2. Практикуйте позитивный разговор с самим собой
Важно поддерживать самого себя и стараться контролировать негативные мысли.
Как это сделать:
- ловите любую мысль, которая может негативно отразиться на вашем психологическом состоянии: «У меня никогда не получится», «Я недостаточно хорош»;
- замените негативные фразы позитивными: «Я учусь и развиваюсь, поэтому у меня все получится», «Я смогу справиться с трудностями»;
- если поначалу это кажется неестественным, со временем внутренний диалог войдет в привычку, и вы начнете верить в то, что сами себе говорите.
Чего следует избегать: не стоит постоянно концентрироваться именно на негативе и искать в себе все отрицательное, чтобы сделать это положительным. Привыкайте быть добрее к себе.
3. Выработайте режим осознанности или медитации
Важно понимать, что вы находитесь здесь и сейчас. Для многих тревога, сожаление и другие негативные эмоции доставляют гораздо больше беспокойства, когда они сосредоточены на прошлом или настоящем. Возвращение в настоящий момент может ослабить негативные эмоции.
Как это сделать:
- ежедневно уделяйте хотя бы пять минут на медитацию;
- экспериментируйте с разными техниками медитации, не зацикливайтесь на одной;
- обращайте внимание на осуждающие себя мысли, признавайте их и отпускайте, не придавая им окраски и не чувствуя стыда.
Чего следует избегать: осуждения самого себя за неправильные поступки. Медитация — это практика, а не представление.
4. Контролируйте свои социальные сети и новостные ленты
В социальных сетях жизнь других людей выглядит намного красочнее, но ведь это только ее часть. Но именно она создает нереалистичные ожидания, которые могут способствовать вредным сравнениям себя с другими. Уменьшение негативного воздействия защищает ваше ментальное пространство.
Как это сделать:
- отпишитесь от аккаунтов, которые вызывают мысли о том, что вы хуже других;
- подписывайтесь на вдохновляющие аккаунты, сообщества, посвященные психическому здоровью;
- дайте себе время отдохнуть от социальных сетей, чтобы свести к минимуму бесконечный просмотр новостей или прокрастинацию.
Чего следует избегать: держитесь подальше от чрезмерно амбициозного контента, который кажется недостижимым. Сосредоточьтесь на мотивационных аккаунтах, имеющих отношение к вашему текущему проекту.
5. Регулярно занимайтесь спортом
Физические упражнения — ключевая составляющая здорового образа жизни. Во время тренировок вырабатываются дофамин и эндорфины — гормоны радости, которые улучшают настроение, мотивацию и уверенность в себе.
Как это сделать:
- выберите физическую активность, которая вам действительно нравится: езда на велосипеде, фитнес, йога или просто быстрая ходьба;
- начните с малого: 10−15 минут в день для начала будет достаточно. Затем постепенно увеличивайте продолжительность;
- не бросайте тренировки и отслеживайте свой прогресс.
Чего следует избегать: нереалистичных целей в фитнесе. Для долгосрочного успеха постоянство важнее интенсивности.
6. Окружите себя позитивным влиянием
Найдите людей, которые будут вас поддерживать и помогут укрепить сильные стороны.
Как это сделать:
- определите людей, которые вас вдохновляют;
- ограничьте общение с теми, кто вас постоянно критикует;
- найдите группы поддержки, ориентированные на самосовершенствование или здоровый образ жизни.
Чего следует избегать: не бойтесь обращаться за помощью. Даже самые успешные люди не могут жить без поддержки.
7. Ведите дневник благодарности
Сосредоточение на хорошем в жизни настраивает мозг на позитив и оптимизм.
Как это сделать:
- вечером запишите три вещи, за которые вы можете поблагодарить уходящий день;
- в конце недели проанализируйте свои записи, чтобы понять, как далеко вы продвинулись.
Чего следует избегать: не повторяйте одни и те же пункты. Заставьте искать себя новые источники благодарности.
8. Учитесь и практикуйтесь в обращении за помощью
Осознание того, что вам нужна поддержка, и готовность обратиться за ней может значительно повысить вашу уверенность в себе.
Как это сделать:
- определите область, в которой вы чувствуете себя подавленным или испытываете трудности;
- обратитесь к тому, кто имеет опыт в этой области или просто готов вас выслушать;
- начните с малого. Просите совета или помощи и старайтесь не винить себя за это.
Чего следует избегать: не просите помощи у одного и того же человека.
9. Проявляйте инициативу и осваивайте новые навыки
Освоение новых навыков повышает самоэффективность и открывает двери к новым возможностям. Кроме того, чем больше вы практикуетесь, тем больше вы доказываете себе, что можете развиваться.
Как это сделать:
- выберите навык, который вы хотите освоить, например: кулинария, публичные выступления, писательство;
- ежедневно уделяйте 15−30 минут практике или учебе;
- отслеживайте свой прогресс и отмечайте небольшие достижения.
Чего следует избегать: не ограничивайтесь только привычными задачами. Развитие происходит благодаря практике в тех областях, в которых вы испытываете трудности.
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