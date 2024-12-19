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«Я со всем справлюсь»: как укрепить уверенность в себе

Девять шагов на пути к уверенности.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Уверенность в себе — важная составляющая жизни человека. И это не волшебная черта, которая появляется сама собой или присутствует у всех с рождения.

Журнал Psychology Today предлагает девять привычек, которые помогут приобрести уверенность в себе и вывести ее на новый уровень.

1. Ставьте небольшие цели и вознаграждайте себя

Если есть большая цель, важно разбить ее на маленькие. Достижение каждой из них обеспечивает регулярные победы.

Как это сделать:

  • каждое утро записывайте от одной до трех небольших задач, которые нужно выполнить в этот день, например: убраться в квартире, отправить важное электронное письмо, устроить 15-минутную прогулку;
  • выполняйте намеченные задачи и в конце дня радуйтесь их выполнению, даже если цели были незначительными.

Маленькие победы со временем накапливаются и побуждают видеть в себе целеустремленного и способного человека.

Чего следует избегать: не ставьте невыполнимые задачи, например, больше заниматься спортом, выполнить все просроченные задачи, иначе ничего не получится.

2. Практикуйте позитивный разговор с самим собой

Важно поддерживать самого себя и стараться контролировать негативные мысли.

Как это сделать:

  • ловите любую мысль, которая может негативно отразиться на вашем психологическом состоянии: «У меня никогда не получится», «Я недостаточно хорош»;
  • замените негативные фразы позитивными: «Я учусь и развиваюсь, поэтому у меня все получится», «Я смогу справиться с трудностями»;
  • если поначалу это кажется неестественным, со временем внутренний диалог войдет в привычку, и вы начнете верить в то, что сами себе говорите.

Чего следует избегать: не стоит постоянно концентрироваться именно на негативе и искать в себе все отрицательное, чтобы сделать это положительным. Привыкайте быть добрее к себе.

3. Выработайте режим осознанности или медитации

Важно понимать, что вы находитесь здесь и сейчас. Для многих тревога, сожаление и другие негативные эмоции доставляют гораздо больше беспокойства, когда они сосредоточены на прошлом или настоящем. Возвращение в настоящий момент может ослабить негативные эмоции.

Как это сделать:

  • ежедневно уделяйте хотя бы пять минут на медитацию;
  • экспериментируйте с разными техниками медитации, не зацикливайтесь на одной;
  • обращайте внимание на осуждающие себя мысли, признавайте их и отпускайте, не придавая им окраски и не чувствуя стыда.

Чего следует избегать: осуждения самого себя за неправильные поступки. Медитация — это практика, а не представление.

4. Контролируйте свои социальные сети и новостные ленты

В социальных сетях жизнь других людей выглядит намного красочнее, но ведь это только ее часть. Но именно она создает нереалистичные ожидания, которые могут способствовать вредным сравнениям себя с другими. Уменьшение негативного воздействия защищает ваше ментальное пространство.

Как это сделать:

  • отпишитесь от аккаунтов, которые вызывают мысли о том, что вы хуже других;
  • подписывайтесь на вдохновляющие аккаунты, сообщества, посвященные психическому здоровью;
  • дайте себе время отдохнуть от социальных сетей, чтобы свести к минимуму бесконечный просмотр новостей или прокрастинацию.

Чего следует избегать: держитесь подальше от чрезмерно амбициозного контента, который кажется недостижимым. Сосредоточьтесь на мотивационных аккаунтах, имеющих отношение к вашему текущему проекту.

5. Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения — ключевая составляющая здорового образа жизни. Во время тренировок вырабатываются дофамин и эндорфины — гормоны радости, которые улучшают настроение, мотивацию и уверенность в себе.

Как это сделать:

  • выберите физическую активность, которая вам действительно нравится: езда на велосипеде, фитнес, йога или просто быстрая ходьба;
  • начните с малого: 10−15 минут в день для начала будет достаточно. Затем постепенно увеличивайте продолжительность;
  • не бросайте тренировки и отслеживайте свой прогресс.

Чего следует избегать: нереалистичных целей в фитнесе. Для долгосрочного успеха постоянство важнее интенсивности.

6. Окружите себя позитивным влиянием

Найдите людей, которые будут вас поддерживать и помогут укрепить сильные стороны.

Как это сделать:

  • определите людей, которые вас вдохновляют;
  • ограничьте общение с теми, кто вас постоянно критикует;
  • найдите группы поддержки, ориентированные на самосовершенствование или здоровый образ жизни.

Чего следует избегать: не бойтесь обращаться за помощью. Даже самые успешные люди не могут жить без поддержки.

7. Ведите дневник благодарности

Сосредоточение на хорошем в жизни настраивает мозг на позитив и оптимизм.

Как это сделать:

  • вечером запишите три вещи, за которые вы можете поблагодарить уходящий день;
  • в конце недели проанализируйте свои записи, чтобы понять, как далеко вы продвинулись.

Чего следует избегать: не повторяйте одни и те же пункты. Заставьте искать себя новые источники благодарности.

8. Учитесь и практикуйтесь в обращении за помощью

Осознание того, что вам нужна поддержка, и готовность обратиться за ней может значительно повысить вашу уверенность в себе.

Как это сделать:

  • определите область, в которой вы чувствуете себя подавленным или испытываете трудности;
  • обратитесь к тому, кто имеет опыт в этой области или просто готов вас выслушать;
  • начните с малого. Просите совета или помощи и старайтесь не винить себя за это.

Чего следует избегать: не просите помощи у одного и того же человека.

9. Проявляйте инициативу и осваивайте новые навыки

Освоение новых навыков повышает самоэффективность и открывает двери к новым возможностям. Кроме того, чем больше вы практикуетесь, тем больше вы доказываете себе, что можете развиваться.

Как это сделать:

  • выберите навык, который вы хотите освоить, например: кулинария, публичные выступления, писательство;
  • ежедневно уделяйте 15−30 минут практике или учебе;
  • отслеживайте свой прогресс и отмечайте небольшие достижения.

Чего следует избегать: не ограничивайтесь только привычными задачами. Развитие происходит благодаря практике в тех областях, в которых вы испытываете трудности.

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