«Я со всем справлюсь»: как укрепить уверенность в себе

В социальных сетях жизнь других людей выглядит намного красочнее, но ведь это только ее часть. Но именно она создает нереалистичные ожидания, которые могут способствовать вредным сравнениям себя с другими. Уменьшение негативного воздействия защищает ваше ментальное пространство.