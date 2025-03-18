«Я победила гниение мозга»: британка рассказала, что помогло ей остановить брейнрот и крепко спать

«Ничто так не поможет проникнуть в чужую голову, как хорошая книга. Сейчас я читаю “Кровавый меридиан” Кормака Маккарти о приключениях и переходе через техасскую границу XIX века, — рассказывает колумнистка. — Я смотрю на мир через разум Кида, подростка. Он прошел через то, что я сама не могла себе представить — отрешенность, жестокое насилие, голод. Хотя я могу набрать в TikTok “граница Техаса” или “пустыня Чиуауа” и найти сотни роликов с пейзажем во всех его ракурсах, невозможно получить представление о том, что значил этот регион для людей, путешествовавших по нему сто лет назад. Художественная литература часто позволяет нам исследовать темные истины о мире и нашем положении в нем как людей, причем такими способами, которые на экране показались бы слишком шокирующими или провокационными».