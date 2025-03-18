«Я победила гниение мозга»: британка рассказала, что помогло ей остановить брейнрот и крепко спать

Возвращение к истокам
Колумнистка издания The Mirror Альма Мерфи поделилась личной историей борьбы с брейнротом — или, дословно, «гниением мозга», brain rot. Этот термин стал словом 2024 года — брейнрот означает ухудшение умственного и психологического состояния человека из-за чрезмерного потребления контента в соцсетях.
По словам Мерфи, беспокойство о своем здоровье у нее появилось после того, как она изучила статистику своего экранного времени на смартфоне. «Среднее время, которое я провожу в сутки за телефоном, — пугающие шесть часов. Это почти половина того периода, что я бодрствую», — поделилась девушка, отметив, что вместе с этим она почти перестала читать книги. «Мое хобби оказалось заброшенным. За 2024 год я прочитала всего пять книг — ничтожное количество для того, кто раньше был книжным червем», — посетовала колумнистка.
По ее словам, с подобными проблемами сталкиваются многие: по статистике, около 40% британцев в 2024 году не прочитали ни одной книги. Вместо этого люди предпочитают проводить время в соцсетях, и признание словом года «брейнрот» — яркий пример того, насколько именно эта активность стала популярной, несмотря на всю свою опасность. Альма Мерфи, в свою очередь, решила дать отпор этой привычке. «В начале января я решила вернуться к своим “книжным корням”. Теперь я стараюсь читать перед сном каждый вечер и проверить, насколько это эффективно для лечения страшной “мозговой болезни”», — рассказала девушка и поделилась результатами своего эксперимента.
Как изменилась жизнь девушки
Альма Мерфи призналась, что возвращение к чтению сделало ее жизнь «значительно лучше» — и подробно рассказала, как именно.
Улучшение качества сна
«Одно из самых важных преимуществ чтения перед сном, которое я обнаружила, — это улучшение сна, — поделилась Мерфи. — Как правило, я отношусь к тем людям, которым сложно отключиться, и в этом вполне может быть виноват мой телефон. Подумайте, насколько полезным для отдыха может быть проглатывание бессмысленных мемов TikTok? Вместо этого чтение создает в моем мозгу мелодичный, почти гипнотический ритм, который приводит к более глубокому сну. Мой опыт подтверждается онлайн-исследованием, которое показало, что у 42% людей улучшилось качество сна после чтения в течение 15−30 минут перед сном».
Повышение навыков концентрации
Мерфи обращает внимание, что в «современном мире внимание превратилось в товар» — и это особенно заметно, когда речь идет об использовании приложений, где даже во время просмотра видео на экране мелькают полосы уведомлений, отчего фиксация внимания на чем-то одном на одном практически невозможна. Этот феномен уже отражают и в науке: согласно исследованиям американского психолога Глории Марк, продолжительность внимания снизилась с примерно 150 секунд в 2023 году до всего 47 секунд в 2020 году — по случайному совпадению, примерно в то время, когда популярность TikTok резко возросла.
«В книге есть только вы и страница. Никто не появляется в углу и не спрашивает, свободны ли вы в случайное воскресное утро, — делится Мерфи своими наблюдениями. — В результате я обнаружила, что сосредоточенность на книге помогает мне игнорировать отвлекающие факторы в моей рабочей жизни, поскольку я уже выработала лучшую способность отсеивать шум».
Новый взгляд на жизнь
«Ничто так не поможет проникнуть в чужую голову, как хорошая книга. Сейчас я читаю “Кровавый меридиан” Кормака Маккарти о приключениях и переходе через техасскую границу XIX века, — рассказывает колумнистка. — Я смотрю на мир через разум Кида, подростка. Он прошел через то, что я сама не могла себе представить — отрешенность, жестокое насилие, голод. Хотя я могу набрать в TikTok “граница Техаса” или “пустыня Чиуауа” и найти сотни роликов с пейзажем во всех его ракурсах, невозможно получить представление о том, что значил этот регион для людей, путешествовавших по нему сто лет назад. Художественная литература часто позволяет нам исследовать темные истины о мире и нашем положении в нем как людей, причем такими способами, которые на экране показались бы слишком шокирующими или провокационными».
Вернувшись к чтению, Мерфи поняла, что смартфоны, к которым мы привыкли, во многом делают «нашу жизнь меньше». Мысль, что благодаря телефонам и доступу в интернет весь мир «у вас под рукой» — бесконечные хранилища информации, «миллион и одна перспектива». «Но если мы не можем остановиться и сосредоточиться на одной истории, то действительно ли мы уделяем кому-то должное внимание?» — задается вопросом журналистка.