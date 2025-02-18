«Я недостаточно умен»: 6 признаков комплекса неполноценности

Часто в адрес человека, который хочет самоутвердиться за счет других людей, прилетает следующая фраза: «да у него, наверное, комплекс неполноценности». Однако заниженная самооценка не всегда выражается в таком поведении.
В Psychologies рассказали, в чем выражается комплекс неполноценности и как от него избавиться.
Два типа поведения
Если у человека есть комплекс неполноценности, он часто уверен в том, что он физически или умственно отстает от других людей. Причем зачастую такая оценка своих способностей и возможностей является нерациональной.
В результате формируются два типа поведения:
- Человек начинает вести себя отстраненно и перестает взаимодействовать с окружающими.
- Человек пытается доказать, что он лучше других через конкуренцию.
Признаки комплекса неполноценности
Существует шесть признаков комплекса неполноценности:
- Человек часто уверен в том, что он хуже окружающих по своим умственным и физическим качествам.
- Даже если предоставляется хорошая возможность, например, с кем-то познакомиться или продвинуться по карьерной лестнице, человек с низкой самооценкой не будет пользоваться ей, так как он боится потерпеть неудачу.
- Человеку постоянно требуется хвала, иначе он не чувствует удовлетворения от проделанной работы.
- Человеку с заниженной самооценкой кажется, что он всегда не на своем месте.
- Извинения даже тогда, когда виноват другой человек, также говорит о комплексе неполноценности.
- Человек с комплексом неполноценности делает все возможное, чтобы быть идеальным, однако считает, что ошибки, даже малейшие, все портят и превращают его в неудачника.
Как формируется комплекс неполноценности
Сформироваться комплекс может еще в детстве. Возможно, виноваты родители, которые принижали ребенка и недооценивали его достижения. Взрослые могли сомневаться в том, что у него может что-то получиться, и бесконечно сравнивали его с кем-то.
Бывает и так, что мальчик или девочка сильно переживают по поводу своей внешности, дикции, материального благополучия родителей и так далее.
Лучше всего прорабатывать комплекс со специалистом, который поможет выявить триггеры, из-за которых человек с заниженной самооценкой чувствует себя некомфортно.
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