«Я не человек, я динамит»: интересные факты из биографии Фридриха Ницше

Существует легенда, согласно которой Ницше случайно стал свидетелем избиения лошади на одной из улиц Турина (Италия), после чего сошел с ума. Тогда агрессия в сторону невинного существа так поразила мыслителя, что он встал на защиту животного, обняв его за шею и начав при этом рыдать навзрыд. После этого Ницше вернулся в свой пансион, где танцевал голым и даже подумывал о том, чтобы застрелить кайзера. Поэтому биографы и эксперты предполагают, что именно это событие спровоцировало психический срыв философа. Кстати, этот инцидент лег в основу сюжета венгерского фильма «Туринская лошадь».