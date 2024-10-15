«Я не человек, я динамит»: интересные факты из биографии Фридриха Ницше

180 лет назад родился философ, классический филолог, композитор, критик и поэт Фридрих Ницше. Будучи одной из самых выдающихся личностей, объединивших бесчисленные умы силой своей мысли, сам он прожил свою жизнь в постоянном конфликте — с обществом, с представителями политической и религиозной власти, c семьей, друзьями и даже с самим собой. Но, несмотря на это, биография и труды Ницше доказывают его значимость для истории. Делимся интересными и малоизвестными фактами, а также его культовыми афоризмами.
У Ницше большую часть жизни не было гражданства
На момент рождения Фридриха Ницше вместо единого государства существовал союз германских государств — «Пруссия». Фактически великий мыслитель имел прусское гражданство, однако в 1869 году Ницше, в возрасте 25 лет, отказался от него. Известно, что он провел остаток своей жизни без официального гражданства, путешествуя по миру и останавливаясь на продолжительное время в Швейцарии или в Италии.
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Ницше был талантливым композитором
Немногие знают, что Ницше был не только философом, чьи идеи определили направление европейской мысли на полтора столетия вперед, но и талантливым композитором. Известно, что он начал заниматься музыкой в шесть лет, а в десять уже создавал собственные произведения.
Без музыки жизнь была бы заблуждением.
Ницше даже написал музыкальное сопровождение для двух стихотворений А. С. Пушкина. Однако музыкальная деятельность не принесла ему значительных успехов, так как после «острой» критики пианиста Ганса фон Бюлова Фридрих навсегда отказался от роли композитора.
Как и все гении, не получил должного признания при жизни
Сегодня достижения Ницше кажутся крайне впечатляющими, однако при жизни культовый мыслитель не получил должного признания. Углубившись в его биографию, можно узнать, что в 1869 году, в возрасте 24 лет, Ницше стал профессором классической филологии в Базельском университете. Однако уже в 35 лет, из-за предполагаемой враждебности коллег, он был вынужден уйти на пенсию. Помимо прочего, известно, что научные и литературные труды Ницше стали популярны только после его смерти.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Экстравагантные усы Ницше пугали женщин
Не только личность и талант Ницше опередили свое время. Известно, что великий философ был до смешного некомпетентен в романтических отношениях, а его экстравагантные усы сильно пугали женщин, ведь в это время была мода на гладкие, хорошо выбритые лица.
Вместо того чтобы желать, чтобы другие узнали нас такими, каковы мы на самом деле, мы хотим, чтобы они думали о нас как можно лучше: следовательно, мы хотим, чтобы другие обманывались относительно нас.
Сошел с ума после того, как случайно увидел, как избивают лошадь
Существует легенда, согласно которой Ницше случайно стал свидетелем избиения лошади на одной из улиц Турина (Италия), после чего сошел с ума. Тогда агрессия в сторону невинного существа так поразила мыслителя, что он встал на защиту животного, обняв его за шею и начав при этом рыдать навзрыд. После этого Ницше вернулся в свой пансион, где танцевал голым и даже подумывал о том, чтобы застрелить кайзера. Поэтому биографы и эксперты предполагают, что именно это событие спровоцировало психический срыв философа. Кстати, этот инцидент лег в основу сюжета венгерского фильма «Туринская лошадь».
Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
Однажды Ницше всю ночь играл на пианино в публичном доме
Личность Ницше крайне загадочна и самобытна. Однажды знаменитый философ рассказал своему другу Паулю Дойссену, востоковеду и санскритологу, историю о том, как его привели в публичный дом, где он всю ночь играл на пианино, поскольку это была «единственная душевная вещь, которая там была».
Для одного одиночество есть бегство больного; для другого одиночество есть бегство от больных.
Философия Ницше вдохновила на создание «Супермена»
Создатели «Супермена», Джерри Сигел и Джо Шустер, впервые использовали это имя в рассказе 1933 года «Царство сверхчеловека», в котором главный герой был телепатическим тираном, созданным по образцу «Сверхчеловека» Ницше. Позже имя «Супермен» применили для создания американского супергероя, а оригинальная ницшеанская концепция легла в основу личности его заклятого врага — Лекса Лютера.
И хотя этот факт напрямую не относится к Ницше, он накрепко связан с идеей о «сверхчеловеке» — одной из важнейших в его жизни.
Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью.
Известно, что Ницше сильно критиковал свои работы
Несмотря на то, что Ницше не был особенно склонен к самоуничижению, он не боялся критиковать свои собственные работы. Так, например, на склоне лет он признался, что эстетический трактат «Рождение трагедии из духа музыки» показался ему «невозможной книгой», «плохо написанной, тяжеловесной, смущающей, создающей безумные образы и путаницу в образах, сентиментальной, местами приторный до изнеженности, неравномерный по темпу, без стремления к логической чистоте».
Всякая жизнь покоится на иллюзии, искусстве, обмане, оптике, необходимости перспективы и заблуждения.
Ницше перестал общаться с другом из-за того, что тот принял христианство
С религией у философа были сложные отношения на протяжении всей жизни. Ницше регулярно и крайне жестоко критиковал христианство и тех, кто верил в Бога. Известно, что религия даже испортила дружеские отношения между Фридрихом Ницше и его приятелем — композитором и дирижером Рихардом Вагнером. Когда тот принял христианство, мыслитель совершенно разочаровался в приятеле и разорвал с ним все связи.
Никогда ещё никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждения разума.
Кстати, уже после смерти Ницше в его похоронных документах, составленных представителями церкви, рядом с именем философа было указано, что он — «известный антихрист».
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