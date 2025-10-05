«Я говорю как есть»: Путин прокомментировал реакцию Запада на его выступление на «Валдае»

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию стран Запада по поводу своего выступления на «Валдае». Он заявил, что это право иностранных политиков, реагировать или нет на его слова, сказанные на форуме. Своими высказываниями он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным в рамках интервью к передаче «Москва. Кремль. Путин».