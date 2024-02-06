«Я была на многих лейблах и почти со всеми сужусь»

Бьянка планирует подавать в суд на музыкальный лейбл из-за того, что ей не выплачивали деньги. Грешила этим, по ее словам, не одна компания, а долги исчисляются десятками миллионов. После неудачного опыта «королева русского народного R'n'B» открыла собственный лейбл. Помимо этого, исполнительница хитов «Были танцы» и «Про лето» готовится к пластической операции в конце февраля. Об этом, а также о похудении на 30 кг, недавнем нападении на нее незнакомца на улице, примирении с рэпером Птахой и об Эминеме, который не берет трубку, певица рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Начал требовать сесть в его машину и дергать меня за руку»
— В выходные в СМИ появились сообщения о том, что на тебя напали. Расскажи, что случилось. Обратилась ли ты в полицию?
— Да, действительно, произошла ужасная ситуация. Я ехала на маникюр. И когда от своего авто я подходила к салону, ко мне подбежал какой-то неадекватный мужчина с палкой, начал требовать сесть с ним в его машину и дергать меня за руку, толкать. Я начала кричать. В этот момент вышла девочка, которая делает мне ногти, и начала помогать мне отбиваться. Я, конечно, очень испугалась. По приезде домой я закрылась на все замки и связалась со своим юристом, чтобы он помог решить вопрос с подачей заявления. В СМИ быстро подняли этот вопрос, полиция самостоятельно возбудила дело, вчера опросила свидетелей по этому факту.
— Ты сейчас не только певица, но и продюсер, открыла свой лейбл. Как идут дела?
— У меня очень хорошо дела. Вот со мной сидит артистка моего лейбла БигБэта. У нее уже есть репертуар. Второй артист у меня — ArTur, у которого есть хиты, он уже приносит деньги, что немаловажно. Третий артист — DEGI, этой зимой он попал в чарт топ-100 России в YouTube Music с треком «Пьяный наберу». Также мой друг и коллега Макс Лоренс, с которым у нас есть не один дуэт, пришел на мой лейбл со своим каталогом и презентовал недавно свой сингл «Плакала ты». Естественно, я сама тоже на своем лейбле издаю новый материал, в том числе в декабре презентовала новый сингл с Мари Краймбрери «Кайф». Ко мне многие хотят, потому что знают, что я никого не обманываю. Я была на многих лейблах, и почти со всеми я, к сожалению, сужусь. И на данный момент снова выходим в суд с новым иском.
— C кем?
— Я не хочу просто, чтобы это выходило, как с Warner. C одним из самых крупных. Их всего три.
«Мне должны были выплатить миллионов пятьдесят»
— В одном из интервью ты рассказывала, что лейблы выплачивают тебе долги за последние несколько лет. Как так вышло, что эти долги образовались? И как ты это обнаружила?
— Они дают кипу отчетов маленьким шрифтом, и нужно всё тщательно проверять — выплаты абсолютно за все платформы и так далее. И, как позже выяснилось, они не выплачивали мне деньги за авторское право. Хотя обязаны были по контракту. Мой агент спросил, почему такая ситуация произошла. А они такие: «Ой! Как-то мы облажались чуть-чуть». Даже «извините» не сказали. Там счет идет на миллионы рублей. Это больше чем за семь лет. Примерно, я думаю, мне должны были выплатить плюс ко всему тому, что уже выплатили, миллионов пятьдесят.
Это было не только за авторское право. Там были и другие «ой!»: «Ой, извините, мы вашу песню не сняли с площадки». Другой лейбл говорит: «Ой, минус один миллион рублей не туда вписали, вам не доплатим, но у нас бухгалтер в отпуске». Поэтому мы пришли к решению, что мы открываем свой лейбл, и никто нам не скажет «ой!» Если мы где-то ошибемся, будем виноваты сами.
— А как вы все-таки поняли, что что-то недополучаете, раз речь о периоде за семь лет?
— По каждому объекту смежного или авторского права есть особая классификация платежа в отчете. О долге мы узнали, когда открыли собственный лейбл и начали подписывать прямые контракты с контрагентами, в том числе с Российским авторским обществом, где нам и сказали, что у нас висят деньги. Мы начали задавать вопросы нашему лейблу, с которым на тот момент оставался действующий контракт, почему эти деньги раньше не были выплачены. Разобрались — и были в шоке! Выпили шампанского, потом еще посмотрели, а потом решили, что подадим в суд.
«Я отлично себя чувствую в статусе королевы русского народного R&B и никому его не отдам»
— Ты на старте карьеры была, можно сказать, амбассадором русского настроения в популярной музыке. Сейчас одна из главных нашумевших песен — «Я русский» исполнителя SHAMAN. Как ты считаешь, он и другие современные артисты в этом плане как-то переосмыслили музыку? Насколько, по-твоему, русские мотивы актуальны сегодня?
— Ничего не могу сказать про SHAMAN. Есть аудитория, которой нравится слушать такую музыку. Но я смотрю сейчас на своих коллег, которых прекрасно знаю лично, знаю их вкусы, что они любят и кого слушают, и вдруг у всех появилось: «Ай, люли-люли», «я русская». Это какое-то ненастоящее, такого я не люблю.
— А почему? Что в этом ненастоящего?
— Потому что всю жизнь они пели не «ай, люли-люли», а «я секси-шмэкси». А почему вдруг? Или это просто поддержка Российской Федерации? Тогда другое дело — творчеством, своими песнями вернуть русскую культуру глубже к ее истокам. Я тогда могу это понять. Сейчас такие времена, что, наверное, таким образом они стараются поддержать свою страну. Пока я не услышу от этих артистов комментариев, ничего сказать не могу, но пока мне кажется, что это стало мейнстримом.
— Как говорится, ты начала это делать до того, как это стало мейнстримом…
— Я всегда поддерживала страну. Недавно у нас с DASHI из группы RASA вышел трек «Люли». Он взорвал всю Германию, мы ездили в туры, и очень странно, кстати, что он не сработал так в России и ближайших республиках. И там чисто народные мотивы, как в песнях «Были танцы», «Про лето», и это было до того, как вышли песни, которые сейчас девочки поют. Это было искренне. Мы прям хотели R&B с русским акцентом.
— Откуда такое желание?
— Я люблю R'n'B и всегда слушала джаз, хип-хоп, R'n'B-фанк, регги. А моя бабушка, у которой я проводила три месяца в году на протяжении 12 лет, пела в деревенском хоре. Я знаю все эти песни: «Василек, василек, мой любимый цветок», частушки. Естественно, это наложило огромный отпечаток. Я смотрела, как им весело, как они в платках водят хороводы. И это смешалось в моем творчестве. У меня есть и чистое R'n'B. Например, в песнях «Sexy Frau», «Ногами руками». А есть «Были танцы», «Про лето», «Люли», где звучат и народные мотивы.
— За тобой закрепился статус «королевы русского народного R'n'B». Мода все-таки меняется. Сегодня он для тебя актуален, или твоя музыка трансформировалась, и ты назвала бы себя по-другому?
— Я абсолютно отлично себя чувствую в статусе королевы русского народного R'n'B и никому его не отдам. Не думаю, что в ближайшие 50 лет появится девочка, хоть немножко похожая на меня внешне, в танцах, в голосе, в подаче, такая же талантливая, чтобы сама писала, придумывала. Меня всё устраивает, и я дальше собираюсь делать то, что делала. Либо, если вдруг что-то во мне изменится, я напишу что-то другое. Я иду за собой, за своими чувствами и эмоциями.
— В одном из интервью ты говорила, что твою нишу никто так и не занял. Почему ты так считаешь и с чем это связываешь?
— Почему я так считаю? Все так считают. Ну ты так не считаешь? Или ты считаешь, что есть кто-то похожий? Ну скажи мне, я рассмотрю этот вариант и вызову ее на баттл (смеется). Шучу!
На самом деле же нет никого. Я всегда была очень непохожа на всех. Многие, особенно в начале моей карьеры, пытались петь похожие песни, так же одеваться и двигаться, но не получилось. Почему? Не потому, что они, может быть, были менее талантливы. Просто это везение плюс работоспособность, грамотный коллектив людей, которые рядом. Это очень важно.
— А кого ты выделяешь из современных исполнителей?
— Я выделяю Seville. Мне очень нравятся Клава Кока, Мари Краймбрери, DASHI, потому что она тоже сама пишет, классно танцует и прикольно поет. А из старичков… Обожаю группу «Пицца», IOWA.
— Я имею ввиду, есть ли кто-то из современных исполнителей, кто, по-твоему, заметно выделяется на фоне остальных?
— Конечно Тося Чайкина. Она настолько самобытная! Это она — всё, что она поет, как выглядит, как танцует, что пишет. Это не какой-то придуманный проект. Есть девочки, которые выходят на сцену и пытаются трясти, условно, попой, но видно, что это сделано специально. Специально до такой степени! Но это им не присуще. А Тося Чайкина яркая, настоящая и талантливая.
— Но она при этом не так известна, как, например, Anna Asti, Клава Кока, Мари Краймбрери. Как думаешь, почему?
— Она молодая, во-первых. Во-вторых, дайте человеку время. Я думаю, что она займет свою нишу раз и навсегда, как это сделала, например, Лолита, как это сделали многие другие артисты. Но просто некоторым нужно больше времени.
Тося сама пишет. Anna Asti не пишет сама. И это — другое. Это более «сделанный» артист. Мы, грубо говоря, вместе начинали (с Artik & Asti. — «Известия»). Она научилась танцевать очень красиво и женственно, стала гораздо круче петь, чем раньше, начала с публикой общаться. А Тося Чайкина просто вышла: «Ой, всем привет!» — и сразу всех обаяла. То есть это не залог долгой работы, хотя долгая работа — это тоже очень круто. Это залог просто какого-то внутреннего прикола, которого ни у кого больше нет. Она белая ворона, в хорошем смысле этого слова. Тося Чайкина еще выстрелит, я уверена.
«Я думаю, что многие там зашли не в ту дверь»
— Ты упомянула Анну и Лолиту. Их имена сейчас появлялись в повестке в связи с «голой вечеринкой». Ты слышала наверняка?
— Поэтому я сегодня так пришла — всё закрыто! Вы даже глаз моих не увидите, я надела очки (смеется). Хотя я уже худая, я могла просто прийти в шортах.
— Как ты относишься ко всей этой ситуации?
— Я думаю, что многие там «зашли не в ту дверь». Люди должны развлекаться всегда, в любой момент их жизни, что бы ни происходило, должны получать эндорфины. Но вы делайте это, пожалуйста, у себя дома. Ну, как Волочкова. Она там тусуется, и кто ей что скажет? И я развлекаюсь как хочу. Вот мы поедем сейчас домой, черт знает, что мы там будем делать. Общественности об этом необязательно знать, я считаю.
«Голая вечеринка» — для меня это как-то странно. Если бы сделали, например, пляжную вечеринку, поставили бы пальмы, включили регги, и все в купальниках, допустим. Вроде бы оно и не так уже. А вот «голая вечеринка», когда мужчины приходят и пропагандируют то, что у нас в стране запрещено… Я живу в России, я знаю законы этой страны, поэтому я бы так никогда не поступила, конечно.
— Расскажи о творческих планах. Возможно, готовишь с кем-то из артистов совместные треки?
— Мне бы хотелось, конечно, с Эминемом, но он не берет трубку почему-то.
— Мерзавец!
— Мерзавец (смеется). Есть яркая новость для меня. Мои фанаты знают, что я очень долгое время не общалась с Птахой. Недавно мы помирились и договорились, что запишем фит.
— Ты, кстати, насколько знаю, даже не понимала, почему прервалось ваше общение и почему он перестал отвечать тебе. Ты выяснила, что случилось?
— Я выяснила, что случилось. Птаха настолько обаятельный, привлекательный мужчина, рэпер, человек, просто друг, и настолько он мне много в жизни помогал советами и… всем. Он просто сказал: «Малая, ну устал я что-то, облажался». Я говорю: «Ну и всё, забыли». И мы помирились. Я его сразу простила.
«Это был ад, а не корпоратив»
— Одна из весомых статей дохода у артистов — выступления на корпоративах и частных мероприятиях. Как эта сфера изменилась по сравнению с тем, когда ты начинала?
— Сейчас всё очень просто. Вы заключаете договор, как правило, через ИП, прописываете сумму, райдер, всё переводится официально. Соответственно, все знают, где я, даже если на Рублевке, меня закрыли и забрали паспорт, то за мной приедут. А раньше могли бы не приехать. Сейчас безопаснее. Да и корпоративов стало меньше, меньше гуляют.
— А как раньше? Есть какая-то самая дикая история?
— Самая дикая — когда склоняли к сексу за деньги. Было это всё очень некрасиво — с пистолетом, с выстрелами, с какими-то проститутками. Это был ад, а не корпоратив. Мы еле оттуда ушли.
Раньше говоришь, что гонорар, допустим, 5 млн. А тебе: «А ты мне нравишься, на тебе еще пять». Сейчас такого нет. Там было весело, сейчас стабильно. Там было опасно, сейчас безопасно.
«Я весила 90 кг»
— Насколько известно, ты планируешь операцию на ягодицах. Когда она состоится?
— Если с анализами всё будет хорошо, а я всё для этого делаю, то я ложусь на операцию 29 февраля.
— Волнительно?
— Да отчего? Мне сделают наркоз. Волнительна длительная реабилитация, потому что я смогу спать только на животе. Я спросила своих друзей: «Вы же будете ко мне в гости приходить?» Я же ничего не смогу делать. Я хочу, чтобы всё получилось красиво, а потом я бы как вышла, как «забутидэнсила»! (Бути-дэнс — танец, в котором активно используются движения ягодиц и бедер. — «Известия»).
— Сколько стоит такая операция?
— Это секрет. Смотря для кого, сколько у тебя жира, чего ты хочешь, где ты хочешь убрать. То есть это всё индивидуально. Там разные расценки.
— Пока планировала эту операцию, не надумала еще что-то сделать?
— Я бы хотела, чтобы мне, когда у меня будет наркоз, поддули губы, потому что я этого всего очень боюсь. Верхнюю губу чуть-чуть хочу побольше.
— Ты делилась, что тебе нужно сбросить вес для операции. Расскажи о результатах.
— Я сбросила 30 кг. Это был долгий период, пять-шесть месяцев. Даже чуть больше. Я весила 90 кг. Во-первых, я начала соблюдать диету. Пошла к эндокринологу, который прописал мне правильные гормоны. Пила много теплой воды с утра. Естественно, я пошла в бассейн, чего вообще никогда не делала, на аквааэробику. Мне делали капельницы, которые выводят воду, там вкалывают различные витамины. Эндокринолог у меня постоянно брал анализы и говорил, что нужно исключить из рациона. Молоко, например, огурцы, некоторые овощи, потому что они мне нагоняли воды, и я не могла из-за этого похудеть. Хочу скинуть еще пять, никак они не уходят. Коварные 5 кг! Но у меня уже есть новый гардероб.
Справка «Известий»
Бьянка (наст. имя — Татьяна Липницкая) — белорусская и российская певица, автор песен, музыкальный продюсер. Родилась в Минске в 1985 году. С детства занималась музыкой, четыре года работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Первый альбом «Русский народный R'n'B» вышел в 2006 году, а за певицей благодаря уникальному стилю закрепился статус королевы русского народного R'n'B.
Среди популярных песен — «Были танцы», «Про лето», «Музыка». Композиция «Лебединая» стала саундтреком к российскому блокбастеру «Бой с тенью». 1 февраля она выступила на первом в 2024 году «Вечернем звуке» от HiFi-стриминга «Звук» с песней «Кайф», которую выпустила совместно с Мари Краймбрери.