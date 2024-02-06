«Я была на многих лейблах и почти со всеми сужусь»

— У меня очень хорошо дела. Вот со мной сидит артистка моего лейбла БигБэта. У нее уже есть репертуар. Второй артист у меня — ArTur, у которого есть хиты, он уже приносит деньги, что немаловажно. Третий артист — DEGI, этой зимой он попал в чарт топ-100 России в YouTube Music с треком «Пьяный наберу». Также мой друг и коллега Макс Лоренс, с которым у нас есть не один дуэт, пришел на мой лейбл со своим каталогом и презентовал недавно свой сингл «Плакала ты». Естественно, я сама тоже на своем лейбле издаю новый материал, в том числе в декабре презентовала новый сингл с Мари Краймбрери «Кайф». Ко мне многие хотят, потому что знают, что я никого не обманываю. Я была на многих лейблах, и почти со всеми я, к сожалению, сужусь. И на данный момент снова выходим в суд с новым иском.