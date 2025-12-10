Кто такая Евгения Хасис: отбывала срок за убийство адвоката, входила в российскую группировку неонацистов

Евгения Хасис получила срок еще в 2011 году, когда стала соучастницей в деле об убийстве адвоката Станислава Маркелова. Также девушку тогда признали виновной в незаконном хранении оружия. Вышла на свободу 28 ноября этого года. Все это время Евгения отбывала срок в женской исправительной колонии в Мордовии.
Преступление Хасис совершила со своим возлюбленным Никитой Тихоновым, который был руководителем «боевого крыла» экстремистской группировки БОРН — Боевой организации русских националистов. Эта ультраправая ОПГ занималась организованными убийствами на почве идеологии. Так она хотела надавить на российские власти и добиться признания в России националистической партии.
Именно Тихонов был тем, кто застрелил адвоката Маркелова, а также журналистку Анастасию Бабурову. Материалы дела указывают на множество других жертв, устраненных неонацистской организацией:
спортсмен и чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев;
студент и участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов;
выходец из Армении таксист Соса Хачикян;
судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов;
антифашист Федор Филатов;
антифашист Илья Джапаридзе;
антифашист Иван Хуторской;
гражданин Таджикистана дворник Салохитдин Азизов.
Самой Евгении не предъявляли обвинения за участие в группировке. По этому делу она проходила лишь в качестве свидетеля. Однако СМИ уверены, что девушку также можно назвать идейным нацистом. Убийство адвоката же она объяснила идеологическими взглядами:
«Маркелов не был просто адвокатом. Он был адвокатом и общественным деятелем, громко заявляющим о своих идеологических взглядах. Это был яркий представитель либеральной движухи того времени».
В новом интервью, которое Хасис дала журналистке Ксении Собчак, бывшая арестантка рассказывает, что ее пугали преступления БОРНа, но она не могла от них дистанцироваться, так как испытывала чувства к Никите Тихонову. В 2022 году бывшие возлюбленные виделись в последний раз — по видеосвязи во время оглашения решения ЕСПЧ. Тогда мужчина никак не отреагировал на Хасис и назвал ее «подельницей», что, как признается девушка, обидело ее.
«Я виновата в той степени, в которой я виновата в том, что это произошло. Я понесла за это ответственность и буду нести ее до конца своих дней. Я ни в коем случае не пытаюсь выставить себя такой влюбленной дурой, которая уж прямо совсем ничего не знала и не понимала. Знала и понимала. Ответственность понесла», — заявила Евгения.