X объявила о прекращении своей деятельности в Бразилии

«Мы приняли решение о немедленном прекращении деятельности в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. Компания X утверждает, что в ее распоряжение попало секретное постановление бразильского судьи Алешандри ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов.