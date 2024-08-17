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X объявила о прекращении своей деятельности в Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Принадлежащая Илону Маску X (ранее Twitter) закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам.

Источник: Gilles Lambert/CC0

«Мы приняли решение о немедленном прекращении деятельности в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. Компания X утверждает, что в ее распоряжение попало секретное постановление бразильского судьи Алешандри ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов.

Соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

Как сообщил в апреле телеканал CNN Brasil, X передала Конгрессу США данные о требовании Федерального верховного суда Бразилии по модерации контента. 7 апреля бразильские СМИ сообщили, что Маск обвинил судью ди Морайса в нарушении конституции путем попыток добиться блокировки аккаунтов нескольких сторонников бывшего президента республики Жаира Болсонару. Миллиардер предложил судье уйти в отставку, пригрозив в обратном случае предать огласке требования блокировать учетные записи.

Ди Морайс постановил провести расследование сведений, что Маск якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал соцсети для «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства». Судья предупреждал, что власти республики не потерпят ситуации, при которой «находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети, позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам» Бразилии.