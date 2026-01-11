WSJ узнала, что передовая ракета Киева создана по советским руководствам

Как пишет WSJ, в процессе разработки Fire Point пришлось сокращать расходы всеми доступными способами. Так, тестировались разные контроллеры полета, вплоть до моделей стоимостью $500 тыс., но выбор был сделан в пользу версии с открытым исходным кодом, которая свободно доступна в интернете. Реактивные двигатели же были взяты из выведенных из эксплуатации старых советских самолетов.