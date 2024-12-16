WSJ: SpaceX рекомендовала не допускать Маска к секретной информации

По данным Wall Street Journal, Маску потребовалось несколько лет, чтобы получить нынешний допуск к информации после публичного употребления марихуаны в подкасте в 2018 году. По словам одного из источников, юристы SpaceX начали анализировать риски запроса более высокого допуска к секретной информации для Маска после того, как в июне прошлого года издание сообщило об употреблении Маском кетамина.