WSJ: SpaceX рекомендовала не допускать Маска к секретной информации

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Юристы SpaceX рекомендовали руководству не добиваться доступа для основателя компании Илона Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос на кораблях для военных и разведывательных служб США, из-за его истории с употреблением наркотических веществ, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой, ссылаясь на источники, сообщило, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.
Как пишет издание, грузы, которые SpaceX перевозит в космос для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной, доступной только избранным сотрудникам компании, имеющим особый допуск к секретной информации. При этом отмечается, что Илон Маск — основатель и генеральный директор SpaceX, не входит в их число.
«Поскольку SpaceX в последние годы углубила свои связи с агентствами национальной безопасности, юристы компании посоветовали высшему руководству не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска», — пишет издание.
По данным источников, причина заключается в том, что Маску, в случае получения спецдоступа к секретным программам SpaceX, пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков. Как сообщается, юристы и руководители компании в ходе обсуждений рассматривали сценарии, в которых Маск мог бы непреднамеренно раскрыть секретные данные иностранным чиновникам, c которыми часто общается.
По данным Wall Street Journal, Маску потребовалось несколько лет, чтобы получить нынешний допуск к информации после публичного употребления марихуаны в подкасте в 2018 году. По словам одного из источников, юристы SpaceX начали анализировать риски запроса более высокого допуска к секретной информации для Маска после того, как в июне прошлого года издание сообщило об употреблении Маском кетамина.
«Юристы и руководители пришли к выводу, что если SpaceX попросит более высокий уровень допуска, то это может привести к тому, что Маск получит отказ или, что еще хуже, потеряет уже имеющийся у него допуск к совершенно секретной информации», — пишет газета.
Как отмечается, после вступления в должность будущий президент СШАДональд Трамп будет иметь право предоставить более широкий доступ к информации сотрудникам нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) — внешней консультативной группе, одним из сопредседателей которой является Маск.
«Хотя Трамп публично не заявлял, намерен ли он это сделать, SpaceX уже ищет места для охраняемого объекта, где Маск и другие сотрудники DOGE могли бы просматривать строго секретную информацию», — отмечает Wall Street Journal.