WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.