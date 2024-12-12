WSJ показала признаки старения Китая на примере умирающего города

Некоторое время Фушунь входил в десятку крупнейших китайских городов с тяжелой промышленностью. В какой-то момент на него приходилось 50% добычи нефти в Китае и одна десятая часть добычи угля. Однако шахты и нефтеперерабатывающие заводы давно закрылись после перехода Китая к политике отказа от угля, и за последнее десятилетие экономика города сократилась примерно на 25%.