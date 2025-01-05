WSJ: недостаток космодромов США грозит задержками с космическими запусками

Подобная ситуация, на которую могут накладываются переносы полетов из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает газета, может привести к тому, что важные грузы не будут доставляться на орбиту вовремя. В сложившихся условиях, компании ищут альтернативы основным космодромам. Так космодром на острове Кодьяк в штате Аляска в настоящее время работает над получением разрешения о проведении до 25 запусков в год. Как ожидается старты с этой площадки будут проводить небольшие компании, которые сильнее всего затрагивает ситуация с задержками пусков.